Luego de cinco días en Sakai, Las Panteras llegaron a la Villa Olímpica

Nuestras Panteras llegaron a Tokio e hicieron su ingreso a la Villa Olímpica. Luego de cinco días en Sakai, el equipo viajó en la tarde nipona rumbo a la capital del país. La Selección Femenina tendrá allí sus últimos días de trabajo a la espera de la inauguración de los Juegos, el próximo viernes, y de su debut, el sábado por la noche ante Estados Unidos.

Las dirigidas por Hernán Ferraro partieron el 5 de julio rumbo a Croacia, donde realizaron su gira preparatoria ante la Selección local. Luego de cuatro amistosos con tres victorias nacionales, el equipo se trasladó a Sakai y allí trabajó los últimos días antes de emprender viaje a Tokio vía terrestre.

En la tarde japonesa (mañana de nuestro país) se dio el ansiado desembarco en la Villa de la Selección, que participará por segunda vez de la máxima cita del deporte y será parte del Grupo B junto a Estados Unidos, el Comité Olímpico Ruso, Italia, Turquía y

Fixture Juegos Olímpicos

24/7 11pm Argentina vs Estados Unidos

26/7 9pm Argentina vs Rusia

28/7 9pm Argentina vs Italia

31/7 2:20am Argentina vs Turquía

2/8 4:25am Argentina vs China

