Luego de su encuentro con Cristina Kirchner, Villarruel prometió una transición ordenada en el Poder Legislativo

La vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, prometió, después de entrevistarse con su par Cristina Kirchner en la Cámara alta, que “vamos a llevar adelante desde La Libertad Avanza y desde la gestión saliente una transición ordenada en el Poder Legislativo” y le pidió a la ciudadanía que se quede “sumamente tranquila”.

Villarruel hizo declaraciones en las puertas del Senado después de permanecer reunida durante más de una hora con Kirchner a la que reemplazará el 10 de diciembre. La vice en ejercicio difundió simultáneamente declaraciones propias a través de la Dirección de Prensa de la Cámara alta. No hubo comunicado conjunto, ni se difundieron imágenes del encuentro.

A pesar de que se esperaba un encuentro tenso atribuible a diferencias ideológicas en particular respecto de la represión en los 70, Villarruel definió la reunión como “cordial” ante los medios que la abordaron a su salida del Senado. Señaló también que el tema tratado había sido la transición y aseguró que será “ordenada y respetuosa”.

Especificó en ese plano que la vicepresidenta y “la persona que designó para la transición nos explicaron el funcionamiento del Senado y los próximos pasos a seguir en los próximos días”.

En cuanto al clima de la entrevista, Villarruel insistió en que “fue todo dentro de lo cordial, lo democrático, un esfuerzo de ambas partes para tratar de llevar una transición que sea en beneficio del pueblo argentino”.

Desmintió indirectamente las presunciones de un diálogo tenso describiendo lo ocurrido como una “charla amable. No nos conocíamos, reveló. Pudimos hablar de cuestiones que están por delante”.

Entre esas cuestiones enumeró la asunción de los nuevos senadores, la asamblea del 10 de diciembre y, con posterioridad, la designación de las nuevas autoridades de la Cámara.

En ese sentido y ante una pregunta de si el próximo presidente provisional del cuerpo pertenecerá a La Libertad Avanza que tiene sólo ocho senadores, Villarruel dijo que pertenecerá a su fuerza política. Aclaró que aún no determinaron quién ocupará el cargo, pero sostuvo que “se trata de una prerrogativa del presidente”. En realidad la designación del presidente provisional del Senado, que ocupa el segundo lugar de la sucesión presidencial, es facultad de los miembros de la Cámara.

En cuanto a la posición minoritaria en que se encuentra en el Congreso el futuro gobierno, la vice electa anticipó que “vamos a hablar con todos los espacios y a trabajar intensamente todo el verano para sacar leyes que permitan que el pueblo argentino salga de esta situación acuciante”.

Prensa del Senado, en tanto, informó oficialmente que “durante la reunión (Villarruel-Kirchner) se coordinó la organización de la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre y se repasaron los principales hechos de la gestión”.

En el comunicado también se señala que “en materia administrativa, la vicepresidenta destacó que al asumir la gestión se recibió la obra social del personal legislativo (DAS) con $390 millones de déficit mensual y que luego del proceso de saneamiento y mejoras en la gestión se logró un superávit equivalente a 5 meses de prestaciones, ampliando al mismo tiempo los servicios y prestaciones para los afiliados”.