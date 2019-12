Luigi Villalba: «A lo mejor Gallardo no quería que viviera el partido de manera tan sanguínea»

Compartir

Tras confirmarse su salida como entrenador de la Reserva de River, Facundo “Luigi” Villalba rompió el silencio y dio su versión de los hechos. El DT explicó los motivos de su alejamiento del club y confirmó lo que era un secreto a voces: que Marcelo Gallardo fue quien decidió que no continuaría al frente del equipo.

“Gallardo me comunicó que no iba a continuar porque quería cambiar el perfil del entrenador de reserva”, dijo Villalba en diálogo con Radio Mitre, dejando en claro que su línea de trabajo ya no encajaba con el proyecto que encabeza el Muñeco en la institución Millonaria.

La salida de Luigi, que llevaba cinco años al frente de la Reserva, disparó diversos rumores. Uno de ellos era que Gallardo no estaba de acuerdo con ciertos comportamientos de su colega, como los modos vehementes y ampulosos que tenía para hacerles reclamos a los árbitros durante los partidos. El propio Villalba se refirió a estas versiones y les dio sustento: “A lo mejor Gallardo no quería que viviera el partido de manera tan sanguínea como yo lo vivía al costado del campo de juego”.

“Mi prioridad no era obtener resultados, sino potenciar jugadores para que lleguen a Primera”, recalcó el ex entrenador de la Reserva, y agregó: “Gallardo pedía que las inferiores sean protagonistas y jueguen bien al fútbol, que mantengan una presión constante”. Podría decirse que esto último se veía cumpliendo, ya que, en la última temporada, el equipo de Luigi había jugado un fútbol muy parecido al del conjunto del Muñeco y había logrado grandes actuaciones y resultados.

Más allá de que no estaba en sus planes, el ex entrenador de la Reserva de River -que actualmente ostenta el cuarto puesto en la tabla, cinco puntos debajo del líder, que es Estudiantes de La Plata- dijo que aceptó su salida porque consideró que “había llegado a un techo en el club”. Es por eso que ahora se dispone a estar al frente de algún equipo de Primera.

Hace una semana, Villalba confirmó su alejamiento del Millonario con una sentida carta en las redes sociales. Días más tarde, se confirmó que su sucesor en el cargo será Juan José Borrelli, de pasado reciente en la sexta división del club. Junto a él, también trabajará Gustavo Fermani, el hasta hoy coordinador del fútbol infantil de la institución de Núñez.