Luis Juez cargó contra Mauricio Macri: “A los cordobeses no les gusta que los porteños les digan qué tienen que hacer”

El senador nacional Luis Juez destacó anoche su triunfo en la interna de Juntos por el Cambio en Córdoba y envió un mensaje al líder del PRO, Mauricio Macri: “deberían aprender que a los cordobeses no les gusta que los porteños les digan qué tienen que hacer”.

“Deberían aprender que a los cordobeses no nos gustan que los porteños nos digan qué tenemos que hacer. Siempre hemos peleado por nuestra autonomía, nuestra independencia. Hemos discutido cómo se armaba una lista y la gente la ordenó. Ahora, todos juntos pensando en lo que viene para el futuro”, sostuvo el postulante a renovar su banca en la Cámara alta.

Juez cuestionó a su rival en la interna, Mario Negri, y a Macri, quien en la recta final de la campaña respaldó al referente radical: “No soy de los que se le cuelga en el cogote a nadie, yo no soy un koala”, lanzó.

Y añadió en diálogo con La990: “Le ganamos a la resignación, a la apatía, a los aparatos, a los recursos, a los consultores, a las empresas de marketing político”.

