Luis Naidenoff: “La prolongación de la cuarentena muestra su peor cara: la pérdida de libertades”

Compartir

Linkedin Print

El senador nacional y Presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, se expresó en relación al manejo de la cuarentena por parte del gobierno provincial y las autoridades nacionales. “En principio, la cuarentena y las medidas sanitarias adoptadas contaron con un fuerte acompañamiento social desde el punto de vista sanitario. Pero en el transcurso de los días se vinieron dando de manera silenciosa pero ininterrumpida una serie de hechos preocupantes, que fueron menoscabando los derechos individuales consagrados en la Constitución Nacional”, afirmó el senador.

En ese sentido, Naidenoff aseguró que “entre los decretos emitidos en el orden nacional, y su aplicación en ámbito provincial, se avanzaron en medidas que delegaron el poder de contralor a la Policía provincial. Monopolizando el control y el castigo, incluso para situaciones para la que no está preparada ni le competen”.

“Las cuarentenas sirven para preparar a los sistemas sanitarios y como período de concientización de las medidas preventivas. No pueden ser eternas”, agregó el senador, quien sugirió que “es momento de apostar a la responsabilidad de los formoseños y avanzar hacia el control social autogestionado para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y comenzar a vivir una ‘nueva normalidad'”.

Como contracara de lo propuesto, Naidenoff asegura que “en Formosa lejos de atenuar y de avanzar en este sentido, desde el poder se profundiza la tendencia de amedrentar”.

El legislador sostuvo que “ya fueron por el empresariado local, persiguiéndolos con controles irracionales y montando operativos policiales desproporcionados. Fueron por los jóvenes, con situaciones de abuso de autoridad. Fueron por los emprendedores, restringiendo horarios, formas de venta y condenando a la ruina al sector gastronómico y a los gimnasios. Estos últimos fundamentales para que los formoseños recuperen el sentido de normalidad, la vida social, la recreación y los hábitos saludables”.

“No podemos perder de vista que el mismo Gobierno informó de la existencia de más de 42.000 causas judiciales abiertas por el incumplimiento de las medidas sanitarias, un dato estadísticamente alarmante”, agregó.

En relación al reciente aislamiento arbitrario del concejal Caballero, Naidenoff aseguró: “como cereza del postre, procedieron a la detención arbitraria del concejal de la capital Daniel Caballero, quien se acercó a brindar su solidaridad a transportistas que reclaman nada más y nada menos que no se los estigmatice y se les garantice condiciones laborales dignas y respeto”. “Por el hecho de estar presente en una protesta, el concejal fue hisopado y aislado en un centro preventivo, como si fuera que ingresó a Formosa desde otra provincia”, explicó.

Para el Senador “estos son los mensajes autoritarios que se envían desde el poder”. “Es tiempo de analizar y advertir sobre la pérdida de libertades en el marco de esta cuarentena eterna. Hay garantías constitucionales que tienen que ver con la libertad para reclamar y expresarse”, ahondó al tiempo que advirtió que este hecho “no es un mensaje aislado a un concejal de la oposición, es un mensaje para toda la sociedad por parte de aquellos que tienen el poder circunstancialmente y se sienten cómodos restringiendo libertades”.

“Ni el miedo y ni el amedrentamiento son el camino, el camino es la concientización social y fundamentalmente el respeto al derecho de todo ciudadano a manifestarse y reclamar”, concluyó.