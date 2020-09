Fernández Patri: “Estoy convencido que este proyecto de asistencia al turismo fue muy esperado”

Compartir

El proyecto de asistencia al turismo fue convertido en ley con 127 votos afirmativos, 0 negativos y dos abstenciones. La sanción se dio luego de un largo día de debate, en el que Juntos por el Cambio se negó a sesionar bajo el sistema mixto.

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, que contempla reducciones impositivas y previsionales, prorroga el reparto de ATP para el pago de salarios y establece un sistema de compensación del 50 por ciento en la preventa de los paquetes turísticos que se adquieran para el 2021.

El debate se realizó sin la participación de los diputados de Juntos por el Cambio que se retiraron del recinto de sesiones luego de casi seis horas de expresiones políticas sobre el funcionamiento virtual del cuerpo, ya que consideraron que la sesión no era válida porque argumentaron que no estaba vigente el sistema telemático.

El diputado formoseño del Frente de Todos, Ramiro Fernández Patri, aseguró que “es un proyecto muy esperado y los diputados que no están acá no sé cómo van hacer para mirar a los ojos a un mozo, a un transportista, a un guía de turismo, que estaban esperando con ansias esta ley”.

“En estos cinco meses, hemos estado debatiendo la necesidad de una ley para el sector turístico. El Poder Ejecutivo Nacional no le ha soltado la mano, ha estado trabajando junto a ellos, cómo han estado trabajando muchos gobernadores e intendentes, con herramientas concretas para el sector, lo que hoy venimos a presentar es el fruto de muchas reuniones de trabajo, con los representantes de todas las cámaras y asociaciones, con los gobernadores, con los ministros y secretarios de turismo de todas las provincias”, enfatizó Fernández Patri en su intervención.

En su discurso, el legislador oficialista destacó también que hubo en el Senado ocho proyectos del oficialismo y la oposición y otros trece en Diputados y señaló que ésta “no será la mejor ley o la más completa, pero es la mejor ley posible en este momento sobre todo porque los tiempos apremian y el sector está esperando respuestas concretas, también estamos seguros de que vamos a alcanzar con medidas posteriores a los distintos eslabones de la cadena que no están contemplados en este proyecto”.

El proyecto aprobado esta madrugada prórroga para el sector turístico el reparto del ATP, asistencias económicas a pymes, la reducción de contribuciones patronales, planes de moratoria, suspensión de embargos, reducción de alícuotas de la ley del cheque; así como bonos vacacionales para los consumidores, programas de pre venta y un plan de devoluciones de servicios que no pudieron ser brindados.

Uno de los puntos claves es que contempla una compensación de un crédito del 50 por ciento por parte del Estado Nacional a los turistas que compren un paquete que lo podrán utilizar en ese viaje u otro que realicen a lo largo del 2021.

Sobre este punto, Fernández Patri puso en valor el aporte que hará el Estado de otorgar un 50 por ciento del valor a “los paquetes de preventa que se adquieran este año para volver a utilizarlo en ese destino u otro el próximo año para fomentar el turismo”.

De acuerdo a la iniciativa se beneficiarán con esta ley los servicios de alojamiento, las agencias de viaje, el transporte, los servicios de licenciados en turismo, los centros turísticos, los alquileres de bienes, las bodegas, jardines botánicos, zoológicos, parques, organizaciones de ferias y congresos, gastronomía, servicios de salones, productos regionales y producción de espectáculos.

Se extiende, además, por 180 días el plazo para pagar los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias cuyos vencimientos operen hasta el 31 de diciembre de 2020.

También se suspende por 180 días prorrogables por igual término la traba de cualquier tipo de medida cautelar a requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y/o la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Además, encomienda al Banco Central de la República Argentina a establecer líneas crediticias subsidiadas tanto para el sector privado como para aquellos municipios donde el turismo constituya su principal actividad económica.