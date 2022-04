Compartir

Linkedin Print

La segunda final de la LVA RUS 21/22 tuvo como ganador, en un verdadero partidazo, a Ciudad Vóley por encima de UPCN San Juan Vóley. El encuentro de este sábado en el Club Ciudad de Buenos Aires fue para el dueño de casa, que remontó varias situaciones adversas hasta prevalecer por 3-2 (23-25, 25-22, 18-25, 25-16, 15-11) y poner la serie por el título empatada en un triunfo por lado.

Con presencia de Armoa y presión desde el saque de Brunao, UPCN tomó rápido el control a 8-4. El multicampeón progresó a 12-5 tras un ace de Brajkovic y más de Armoa, pero ahí Ciudad mejoró con el ingreso de Vidoni y bloqueos de Soria y Alemao para ponerse a tiro (13-11). El Gremio aguantó, pero la distancia se hizo aún más angosta tras una contra de Vidoni y pronto Muni alcanzó el empate, justo en la recta final por un error rival (21-21). Sin embargo, el local no pudo completar la embestida: con dos puntos de Brunao y otro de Armoa, UPCN obtuvo el 25-23 y el 1-0.

La paridad del cierre previo permaneció en el inicio del segundo set, aun cuando UPCN se mostró levemente más sólido que su oponente en el punto a punto. De todas formas, la ventaja que la visita pudo adquirir en el 11-9, Ciudad la deshizo rápido con Vidoni y Parraguirre, y más tarde un saque de Bonacic puso al equipo local adelante a la hora de la verdad. Con el score 23-21, Ciudad no se quebró y, exigente desde el saque y el bloqueo, forzó el error de UPCN que decretó el 25-22 y la igualdad.

El quiebre del tercer set llegó en la mitad. Luego de que Muni ostentara una ventaja de dos puntos en la primera parte, un ace de Armoa puso a UPCN 14-13 y el Gremio no volvió a mirar atrás a partir de ahí. Con firmeza en bloqueo y errores de Ciudad, que por su parte además se trabó en ataque, la distancia creció rápidamente para el lado sanjuanino y fue Armoa, nuevamente desde el saque, el que devolvió a su equipo al mando en el global del partido: punto directo para el 25-18 y el 2-1.

Sin embargo, nada estaba definido aún. Ciudad apretó rápido en el cuarto set, a 9-5 con Soria en bloqueo y Benítez en la línea de saque, y eso lo condujo a la máxima diferencia de toda la serie entre ambos. Muni encadenó racha tras racha de puntos, mejor que su adversario en todos los departamentos del juego, y le dio forma a un concluyente 23-12. Comandado por Parraguirre en el desenlace y con más actividad en la red, el dueño de casa no pasó inconvenientes para mandar el encuentro al quinto set, por 25-16 precisamente con un bloqueo.

El set definitivo fue una montaña rusa. Arrancó mejor Ciudad, con diferencia de cuatro puntos hacia la mitad del segmento, pero UPCN lo revirtió a 9-8 y oscureció el panorama local. Bloqueos de Alemao y Bonacic dieron paso a un 11-10 que el opuesto brasileño fortaleció luego, de contra y de nuevo de bloqueo, a 14-11. Lo cerró Parraguirre, otro fundamental para empatar la serie, en la primera chance: 15-11.

Síntesis:

Ciudad Vóley: Federico Arquez (7), Rodrigo Telles “Alemao” (21); Rodrigo Soria (11), Ignacio Benítez (8); Dusan Bonacic (7), Vicente Parraguirre (24). Líberos: Tobías Scarpa, Damián Zalcman. Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresaron: Valentino Vidoni (7), Bruno Forte, Luciano Aloisi.

UPCN San Juan Vóley: Sebastián Brajkovic (1), Federico Pereyra (12); Fabián Flores (10), Brunao (15); Brian Melgarejo (10), Manuel Armoa (22). Líbero: Nicolás Perren. Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Franco Cáceres (2), Junior Leal Da Silva (1).

Parciales: 23-25, 25-22, 18-25, 25-16, 15-11

Árbitros: Nicolás Casado – Fernando Romano

Estadio: Club Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal

Compartir

Linkedin Print