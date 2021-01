Madre de nena abusada sexualmente pidió justicia y que el acusado no salga de la cárcel

Compartir

La semana antepasada en una vivienda del barrio Vial de esta ciudad sucedió un hecho abuso sexual contra una niña de 12 años, donde el acusado sería el tío de la menor que ya se encuentra detenido. El hecho ocurrió el miércoles 23 de diciembre en horas de la madrugada.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Verónica Fernández -madre de la niña- relató lo ocurrido y negó que estuviera en una fiesta cuando sucedió el episodio como afirmaban versiones. “Mi hija fue abusada por el tío, el marido de mi hermana. Si bien en ese momento no me encontraba en mi domicilio, se dijo que yo estaba participando de una fiesta lo cual es totalmente falso”, comenzó.

Seguidamente sostuvo que el sujeto se aprovechó de su ausencia para llevar adelante su cometido y que “la denuncia ya fue realizada, están todas las pruebas y él está detenido, lo aprehendieron a las pocas horas de lo sucedido”.

“Mi hija fue revisada inmediatamente por un médico forense, la actuación por fortuna fue muy rápida”, dijo.

Al ser consultada por el hombre en cuestión indicó: “nosotros con él teníamos una relación normal, como sucede dentro de cualquier familia. Él se mostraba siempre de otra manera y todos nos sorprendimos cuando nos enteramos”.

Asimismo, Fernández valoró que “mi hija se animó a hablar inmediatamente al instante de lo ocurrido” y ahora “está siendo contenida por profesionales”.

“Yo todavía estoy muy sorprendida porque sucedió con una persona que no demostraba absolutamente nada, era un señor ante nosotros, siempre muy respetuoso, su perfil no nos daba a pensar que podía llegar a hacer esto”, agregó la mujer.

Además, agregó que “la nena me confió que hace un año venía sufriendo manoseos y amenazas por parte de este hombre, le decía que si hablaba iba a matar a su hermano o a mí”.

Pedido de justicia

“Pido justicia, que pague por todo lo que hizo y no vuelva a salir de la cárcel; ahora tengo que asesorarme mejor con mi abogada y ver los pasos que siguen”, cerró diciendo la misma.

