Caso Magali: «Quiero saber qué pasó; no me pueden decir hoy que no saben»

Al cumplirse dos meses del fallecimiento de Magali Galarza – la adolescente de 15 años oriunda de Laishí hallada sin vida el interior de la vivienda de su tía en la localidad de Villafañe- familiares y amigos llevaron adelante una movilización para recordarla y exigir esclarecimiento y justicia. «Quiero saber qué pasó; no me pueden decir hoy que no saben», dijo al Grupo de Medios TVO Leticia Blanco, madre de la joven. Cabe decir que el caso que primero fue pensado como “femicidio”, dio un gran giro a poco más de un mes de haber ocurrido, ya que el Juez que interviene en la casusa Dr. Enrique Guillen liberó “por falta de mérito” al único detenido en el hecho y si bien resta aguardar más resultados desestimó que Magali haya sido asesinada. La familia se mostró en contra y apeló la decisión judicial. Al hablar de cómo se encuentra la familia, Blanco, indicó que “es un día muy triste para nosotros, se cumplen dos meses de que no la tengo a mi hija, y tampoco sé qué pasó con ella. Pienso que todo es muy raro, no se sabe cómo falleció”. “Nosotros estamos al tanto de lo que resolvió el Juez y del porqué liberó a la única persona detenida por el hecho, apelamos la decisión porque no estamos de acuerdo y ahora estamos esperando que pase a Cámara”, agregó. Seguidamente, cuando se le consultó por la marcha indicó: “pedimos justicia y que todo se aclare, tengo fe que vamos a tener respuestas, esto no puede quedar así”. “Yo no creo que lo que dijo el Juez, opino que algo está pasando. Mi hija era una nena sana, ella jugaba al fútbol. La médica forense me dijo que la mataron asfixiándola con una almohada, y ahora me salen con que no saben cómo murió; no me pueden decir hoy que no saben de qué murió”, finalizó la mujer.