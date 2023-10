Precios: «Por supuesto que desde el lunes a este día nada vale lo mismo»

El gerente de Megatone, Roberto Ortega en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la incertidumbre que hay en el sector por el precio del dólar y señaló que «desde el lunes a este día ningún producto cuesta lo mismo» aunque aclaró que «le están poniendo todas las fichas a las ventas del Día de la Madre».

Ortega comenzó diciendo: «nosotros nos preparamos para estas fechas porque consideramos que dentro de todos los eventos es una de las mas importantes por este motivo, de todas maneras, hay que decir que la situación que estamos atravesando nos condiciona un poco el trabajo, pero estamos con lo que hace al Día de la Madre».

«Tenemos que tener en cuenta que nosotros vendemos elementos que complementan el hábitat de una persona y nos condiciona mucho porque cuando hay disparo financiero condiciona muchas cosas, hay una cadena de situaciones que vienen detrás de un producto y comienza desde quien lo fabrica y demás eslabones», explicó.

Consultado acerca de si hay algún incremento de precios en algunos productos, señaló «en el caso de Megatone ya se viene preparado hace algunos meses con todas estas situaciones y en el caso nuestro por ejemplo tenemos asesores financieros que nos van guiando con lo que va a suceder con los cambios políticos y decisiones que se toman, en consecuencia nosotros en lo que hace a disponibilidad de stock de productos, contamos con un stock disponible en sucursal para poder satisfacer la necesidad inmediata de los clientes, en celulares tenemos todas las marcas, mas aun por el evento que se aproxima».

«Por supuesto que desde el lunes a este día nada vale lo mismo y muchas empresas sostienen lo mas que pueden para no perder tanto mercado ni perder rotación de mercaderías, en nuestro caso ya habíamos tomado todos los recaudos necesarios».

Explicó que «la gente tiene que entender que estamos viviendo esta realidad. Para los que estamos en este rubro es así, hay que tener en cuenta que hay muchas casas que no venden los productos o los hoteles no alquilan las habitaciones por esa incertidumbre en los precios».

«Nosotros le estamos poniendo todas las fichas al Día de la Madre es por ello que le estamos dando todas las promociones disponibles con los precios mas competitivos en el rubro», puntualizó.