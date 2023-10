«Por el endeudamiento del gobierno anterior perdimos nuestra independencia económica»

En el cierre de la jornada de encuentros con la comunidad en el Departamento Matacos, el presidente del Partido Justicialista (PJ), Distrito Formosa y candidato suplente de Unión por la Patria (UxP), Gildo Insfrán, visitó las localidades de El Mistolar y Pozo Yacaré, donde se reunió con pobladores para reflexionar sobre el futuro del país de cara a las próximas elecciones presidenciales del 22 de octubre. Vale recordar que, al inicio del día, también recorrió las jurisdicciones de Pozo de Maza, Vaca Perdida; y los barrios Toba, Obrero y Viejo de Ingeniero Juárez. “Después de estos encuentros nos sentimos más orgullosos, contentos y con más energías para continuar estos días que quedan hasta las elecciones. Este es el proceso más importante desde la recuperación de la democracia, porque ella misma está en juego”, analizó Insfrán al final de la jornada. Asimismo, aseveró que “por el criminal endeudamiento del gobierno anterior perdimos nuestra independencia económica”; y con ello la soberanía política “para poder tomar libremente medidas que benefician al pueblo”. “Nuestra ideología nació para defender a los que menos tienen y a la Argentina. Por eso tenemos que estar todos unidos, y votar a Unión por la Patria para recuperar la independencia y desde allí solucionar los problemas que hoy tiene nuestro país”, sentenció. Además, agradeció a los pobladores que lo recibieron en los distintos lugares de los departamentos Ramón Lista, donde estuvo el pasado miércoles; y Matacos, en este día, “por el cariño y el afecto que demuestran, porque no tiene precio”. De este modo, a diez días de las elecciones del 22 de octubre, el presidente del PJ destacó que “es muy importante, ya que estamos apostando a no perder la independencia que supieron conseguir nuestros héroes”. Y resaltó que “nosotros no vamos a aparecer en ningún manual, pero los argentinos van a recordar que gracias al voto de los peronistas pudimos mantener esta democracia que tanta sangre costó”. Por último, Insfrán reiteró que “el 10 de diciembre se van a festejar 40 años de democracia si es que Unión por la Patria gana las elecciones”, insistiendo en que “hay que elegir boleta completa”.