Manchester City oficializó la llegada de Máximo Perrone: la millonaria cifra para Vélez Sarsfield

El elenco inglés anunció la compra a través de sus redes sociales

Manchester City oficializó ayer la incorporación del mediocampista argentino Máximo Perrone a su plantel. El equipo inglés anunció que fichó al jugador por una cifra cercana a los USD 14 millones a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Encantados de poder anunciar el fichaje de Máximo Perrone, procedente de Vélez Sarsfield. El centrocampista se unirá al Club cuando finalice el Campeonato Sudamericano Sub-20 (que se desarrolla en Colombia). ¡Bienvenido, Máximo!”, publicó el club ciudadano.

Con esta incorporación, el juvenil -de 20 años- se sumará a la presencia de su compatriota campeón del mundo en Qatar 2022, el delantero Julián Álvarez en el equipo inglés, que supo tener en su plantel a Sergio Kun Agüero.

Perrone debutó como futbolista profesional el 6 de marzo de 2022, cuando Vélez jugó con Estudiantes de La Plata. El volante convirtió su primer gol el 18 de mayo del mismo año en un partido de Copa Libertadores, ante Nacional de Paraguay.

Aunque resta la confirmación oficial, el mediocampista de 20 años se fue de Vélez Sarsfield por una cifra cercana a los USD 14 millones (USD 9,3 millones de los cuales serán para el club).

El presidente del club de Liniers, Sergio Rapisarda, había declarado en la radio AM 670 que el español “llamó tres veces” al jugador para convencerlo de que viaje a Inglaterra para unirse al cuadro celeste. Esto fue vital para que se llegara a un acuerdo en un fichaje que finalmente se cerró por encima de la cláusula de recisión, que estaba fijada en USD 8 millones.

El mediocampista viajará a Europa una vez que finalice su participación del Sudamericano Sub 20 con la camiseta de la selección argentina, a realizarse entre enero y febrero en Colombia. Máximo disputó 33 encuentros como titular en Vélez durante 2022, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y cayó con quien terminó siendo el campeón de la edición, Flamengo. A tan temprana edad, se consolidó como una pieza fundamental en el mediocampo del Fortín y Alexander Medina contaba con él para arrancar el año entrante.

El inicio de Perrone fue a los 6 años con la camiseta del club de Liniers para desempeñarse como enganche, pero fue mutando su juego: probó como volante externo y delantero, pero el DT Cristian Gómez lo convirtió en un mediocampista central. “Trato de ser completo pero tengo cosas para mejorar. En realidad siempre jugué así, pero no veo como que sea una u otra, sino en elegir cuándo trasladar y cuándo jugar en uno o dos tiempos”, dijo ante el sitio oficial del club tiempo atrás.

Real Madrid lo había tenido en carpeta cuando tenía apenas 16 años y Benfica también lo había agendado, si Enzo Fernández se marchaba al Chelsea este mercado de pases, algo que finalmente no sucedió.

Ahora, el mediocampista central de 20 años se unirá a uno de los mejores clubes del mundo que aspira nada menos que con ganar la Champions League. Allí se encontrará con otro argentino, Julián Álvarez, y luchará por un puesto con jugadores de elite como el español Rodri, que suele ocupar esa posición en el equipo titular.

EL ANUNCIO DEL CLUB

El Manchester City puede confirmar el fichaje de Máximo Perrone, procedente del Vélez Sarsfield.

El centrocampista argentino de 20 años tendrá un contrato de cinco años y medio en el conjunto skyblue.

Perrone hizo su debut con Vélez en marzo de 2022 y participó en 33 partidos en total, en los que marcó tres goles y repartió dos asistencias.

También ayudó al Buenos Aires Club a llegar a las semifinales de la Copa Libertadores, pero se perdió los dos partidos de semifinales ante Flamengo.

Perrone jugó para Argentina Sub-16 y forma parte del combinado albiceleste que compite en el Campeonato Sudamericano Sub-20 en Colombia.

Siguiendo los pasos del campeón del Mundial de 2022, Julián Álvarez, quien fichó por el Manchester City el año pasado, Perrone se convierte en la última incorporación de una larga lista de argentinos que han jugado con el Club.