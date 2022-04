Compartir

El exbasquetbolista argentino Emanuel Ginóbili, cuatro veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs, fue oficialmente elegido este sábado como nuevo miembro del Salón de la Fama del básquetbol, al que se unirá el próximo 9 de septiembre tras una ceremonia para la camada 2022 en Springfield, estado de Massachusetts.

Manu se convertirá así en el primer basquetbolista argentino en lograr esa distinción y en el quinto sudamericano después de los brasileños Oscar Schmidt, Maciel Periera y Hortencia Marcari y el panameño John Isaacs.

La nominación del argentino, adelantada por medios estadounidenses durante esta semana, se formalizó al reunir al menos 18 votos entre los 24 integrantes del Comité de Honor, cuerpo formado por miembros de Salón de la Fama, periodistas y otros expertos.

Ginóbili, de 44 años, se retiró del básquetbol profesional en 2018, después de transitar toda su carrera en la NBA con la camiseta de los Spurs, franquicia que lo contrató en 2002 procedente de Kinder Bologna de Italia.

La carrera de Manu

Tras surgir en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) con Andino de La Rioja, el escolta pasó a Estudiantes de Bahía Blanca y desde allí dio el salto a Europa para jugar en el Reggio Calabria cuando ya era jugador de la Selección Nacional.

En San Antonio se ganó el rótulo de gloria como miembro de un equipo ganó el anillo de la NBA en 2003, 2005, 2007 y 2014, formando un trío de excepción con el base francés Tony Parker y el pivote estadounidense Tim Duncan, bajo la conducción del entrenador Gregg Popovich.

El mítico 20 de los Spurs, cuya casaca cuelga en el AT&T Center, fue dos veces elegido para el Juegos de las Estrellas (2005 y 2011), obtuvo el premio al Mejor Sexto Hombre en 2008 y se despidió de la NBA con un total de 14.043 puntos, 4.001 asistencias, 3.697 rebotes y 1.392 robos.

Paralelamente, Ginóbili hizo historia en el seleccionado argentino como miembro de la Generación Dorada que logró el subcampeonato en el Mundial de Indianápolis 2002, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Atenas 2004 y la de bronce en Beijing 2008.

La emoción de Manu Ginóbili

Minutos después de que la cuenta del Basketball Hall of Fame hizo oficial una noticia que se había filtrado horas antes, el ex jugador argentino de 42 años utilizó su cuenta de Twitter para abrir su corazón: “Otra de las cosas que nunca soñás cuando empezás a picar la pelotita naranja! Gracias a todos los que me acompañaron en este camino”.

El mensaje va acompañado del anuncio oficial, que se hizo con una fotografía de Manu Ginóbili con uno de los cuatro trofeos de campeón de la NBA que ganó durante su etapa en los San Antonio Spurs, donde estuvo 16 temporadas (2002-2018).

Pero más allá del mensaje que publicó el propio Ginóbili, se conocieron imágenes suyas del momento en que recibió la noticia. Desde las redes sociales de los San Antonio Spurs difundieron un video en el que aparece Manu atendiendo el llamado de John Deleva, uno de los representantes del Basketball Hall of Fame, quien le comunicó la noticia.

