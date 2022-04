Compartir

Luego de varias reuniones y análisis epidemiológicos, hoy reabrió el paso fronterizo que une las ciudades de Clorinda (Argentina) y Nanawa (Paraguay), cerrada por la pandemia de COVID-19. El horario habilitado es de 7 a 19 horas y además se extiende las 24 horas, el ingreso al país desde el paso de Loyola, confirmó el Intendente de la Ciudad de Clorinda, Manuel Celauro.

“Las fronteras confirmadas que se abren son Nanawa-Clorinda desde las 7 hasta las 19 horas, que es lo que habitualmente ya duraba, y por otro lado me informaron que el ingreso a nuestro país por Loyola va a ser las 24 horas. Ahí teníamos un horario y un cupo, eso ya desaparece”, manifestó Celauro al Grupo de Medios TVO.

No solo se habilitan y modifican los horarios de los pasos mencionados, también se modifican los requisitos para el ingreso y egreso al país. “También algo importante es que toda aquella persona que ingresa por 24 horas a nuestro país no va a necesitar hacer trámites. Con respecto al control, teóricamente no habría ningún inconveniente porque además el tránsito Nanawa-Clorinda siempre fue de 2 horas, de ir y venir permanentemente pero es muy difícil que una persona de Nanawa venga a quedarse en Clorinda o viceversa, eso siempre fue un tránsito permanente de acuerdo a la necesidad o conveniencia”, explicó el Intendente de la segunda ciudad.

El anuncio generó una gran expectativa comercial en la zona pese al tipo de cambio actual entre el peso y el guaraní. “Siempre se genera una gran expectativa. Si bien es cierto que el cambio subió algo y por otro lado la mercadería de Argentina sube permanentemente. Muchas veces a los clorindenses les conviene ir a comprar allí, como a veces al revés”, señaló al respecto.

Por otro lado, extraoficialmente, estaba en tratativas el servicio de balsas para vehículos particulares en Puerto Pilcomayo, ya que en la actualidad este servicio únicamente es para el transporte pesado. “Todo lo que estoy diciendo es información oficial para mi como Intendente, lo otro todavía es extraoficial” concluyó Celauro.

