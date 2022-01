Manzur valoró la influencia del pase sanitario en la vacunación

Compartir

Linkedin Print

El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, celebró que «gran parte de la población» esté «protegida» frente a la variante Ómicron de coronavirus, a partir de las medidas implementadas por el Gobierno, y aseguró que el pase sanitario es una herramienta «exitosa» porque permitió que en sólo 8 semanas unas «730 mil personas se vacunaran. Hoy Argentina tiene al 73% con esquema completo y el 85% con esquema iniciado”, señaló el Jefe de Gabinete luego de una reunión que mantuvo en la Casa Rosada con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, con quien supervisó la evolución de la situación epidemiológica de la Covid-19 en todo el país.

Ambos analizaron también los avances en el plan de vacunación y su impacto en la disminución de las hospitalizaciones y fallecimientos.

Además, Manzur elogió la implementación del Pase Sanitario para incentivar la vacunación y resaltó que esa herramienta digital «fue exitosa porque permitió que en las últimas ocho semanas más de 730 mil personas se vacunaran. Estamos viendo que la diferencia entre primera y segunda dosis se está acortando; para el Gobierno es prioritario cuidar la salud de los argentinos”, expresó.

Manzur y Vizzotti mantienen reuniones periódicas con el fin de realizar un seguimiento permanente de la situación epidemiológica del país, los progresos en el plan de vacunación y la evolución de la atención sanitaria en los establecimientos asistenciales, según informó la Jefatura de Gabinete en un comunicado. Vizzotti manifestó: «Gracias a la vacuna, este aumento en el número de casos que se da en el mundo, en Argentina no se está traduciendo en hospitalizaciones y muertes».

Mencionó como ejemplo que, en Córdoba, dejó de aumentar el número de contagios y «se estabilizó el número de casos». «Eso es alentador», admitió la ministra.

Observó que “en la Argentina está empezando a pasar lo que vemos en otros países, que no tenemos internaciones y muertes, que allí donde empezó primero (la cepa Ómicron) se está estabilizando y con la expectativa de que el descenso sea rápido por las características de esta variante».

En paralelo, resaltó el «éxito» de Argentina en «retrasar la variante Delta» de coronavirus y, respecto de la Ómicron, reafirmó que, «revisada la evidencia científica», se dispuso «disminuir el aislamiento a cinco días de quienes están completamente vacunados que son contactos estrechos y a siete quienes son casos confirmados» de la enfermedad.

“La vacuna ya está salvando vidas en el mundo, necesitamos avanzar con quienes todavía no completaron el esquema de vacunación y acelerar, durante enero y febrero, con quienes vayan cumpliendo 4 meses de su esquema completo”, y señaló que “de este modo apuntamos a que a partir de marzo venidero, el comienzo de las clases y del invierno encuentre a los niños, niñas y adolescentes con el esquema completo y, por supuesto, a la mayor cantidad de personas de riesgo con su refuerzo”. Explicó que desde la cartera de Salud se analiza permanentemente la evidencia internacional y la experiencia en relación a las nuevas variantes “para seguir actualizando las recomendaciones y, si fuera necesario, adecuar la normativa”.

Vizzotti puso énfasis en que el «mensaje y el desafío más grande es la revisión permanente de las recomendaciones sobre todo en el primer nivel de atención, en los testeos y al manejo de los aislamientos».

En el mundo, el 50% de la población cuenta con esquema completo y un 59% con esquema iniciado; en América del Sur el porcentaje es de un 64% y un 76%; América del Norte 58% y 68%; Asia 57% y 68%; Europa 62% y 66%; Oceanía 58% y 61% y África 9,6% y 15%, respectivamente.

Compartir

Linkedin Print