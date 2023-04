Marcelo Bielsa está a un paso de ser DT de Uruguay

Todo parece indicar que el Loco Marcelo Bielsa se convertirá de un momento a otro en el nuevo entrenador de la selección de Uruguay, que tras la renuncia de Diego Alonso (quedó cesante después del Mundial de Qatar), quedó bajo el interinato de Marcelo Broli.

De acuerdo a la información que llega desde el vecino país, las negociaciones con Bielsa se encuentran muy avanzadas y que en las próximas horas podría quedar sellada su incorporación el seleccionado Charrúa.

De confirmarse, Marcelo Bielsa será el próximo entrenador del combinado uruguayo y firmará un contrato hasta la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas, que se iniciarán en el mes de septiembre y que tendrá como objetivo clasificar para el Mundial de 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

Marcelo Bielsa también estuvo al frente de la selección de Chile (entre 2007 y 2011), a la que llevó a disputar el Mundial de Sudáfrica 2010 después de varios años de ausencia.

El último trabajo del Loco como entrenador fue en el Leeds United, de Inglaterra (después de conseguir el ascenso a la Premier League), en febrero de la temporada 2022. Tuvo varias ofertas, pero ninguna les satisfizo.

En Uruguay son optimistas de que Marcelo Bielsa, que también dirigió a la selección argentina entre 1998 y 2004, se convierta en el nuevo entrenador de la Celeste.

Se supo que de un momento a otro quedará sellado el acuerdo para que Bielsa se haga cargo del equipo Charrúa de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas y cuyo objetivo es clasificar para la próxima Copa del Mundo del 2026

La cautela de Godin

Después del partido que Vélez Sarsfield, su equipo, empató sin goles ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, el Faraón se refirió al rumor que acerca al Loco a la Selección Uruguaya en diálogo con SportsCenter: «No puedo decir eso, porque tengo el máximo respeto por todos los entrenadores que puedan dirigir a la Selección Uruguaya, una selección con tanta historia. Simplemente escuché la noticia, la respeto a la distancia, y hablaremos cuando sepamos quién es el técnico».

No obstante, el ex Atlético Madrid confesó que no esperaba que se barajara la posibilidad de fichar a Bielsa, entrenador argentino de 67 años: «Sí, fue una sorpresa, porque era un nombre que no se venía manejando en los últimos tiempos, en los últimos días, y obviamente un nombre tan fuerte como el de Bielsa, cuando suena en algún equipo o selección genera sorpresa e ilusión en la gente porque es un gran técnico».

Respecto al partido que abrió la novena fecha del Torneo de la Liga, Godín expresó: «Sabíamos que iba a ser un partido intenso. Este rival en esta cancha juega así, con mucha transición e ida y vuelta. Es una lástima, porque creo que en situaciones y en general, sacando los primeros minutos, que Defensa salió fuerte y nos tuvo un poco en nuestro arco, tuvimos ocasiones claras para haber abierto el marcador, y al final las sensaciones son positivas y el punto termina siendo positivo, porque terminamos con diez jugadores. Seguimos creciendo, estamos mejorando y seguimos para arriba, para adelante».