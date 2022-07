Compartir

Los actores volverán a ponerse en la piel de sus queridos personajes, y revelaron la táctica que aplicaron para que la idea se vuelva realidad

El viernes por la noche Florencia Peña tuvo como invitado a Marcelo de Bellis en La Pu*@ Ama, el ciclo que conduce por la pantalla de América. Los actores recordaron muchas anécdotas sobre los tiempos en que interpretaron a Moni Argento y Dardo Fuseneco en Casados con hijos. Además de bromear sobre su reencuentro en la pantalla chica, palpitaron la vuelta de la sitcom en la versión teatral que están preparando para comienzos de 2023, y revelaron cómo convencieron a Guillermo Francella de apostar por el regreso de Los Argento.

“A ver, cómo sería el diálogo entre Dardo y Moni, porque medio que me olvidé del personaje; la gente piensa que nos sale así nomás, pero hace 20 años que no lo hacemos”, reconoció la actriz cuando le dio la bienvenida. Entre risas, ambos se mostraron asombrados de que finalmente se concretará el esperado retorno de sus personajes. “Yo hasta que no lo vea no lo creo, porque pasaron tantas cosas…”, admitió De Bellis, y su compañera ironizó sobre las trabas que enfrentaron para coincidir todos y la sorpresa del cierre de los teatros por los casos de coronavirus: “Solamente una pandemia podía lograr que no lo hiciéramos, y pasó una pandemia, ¿te das cuenta?”.

Peña hizo una pausa para darle el crédito y lo definió como “el artífice” detras de la idea de llevar la ficción a las tablas. “La historia fue así, era un tema de conversación una vez al año con Guille (Francella), pero él me ponía el ejemplo de Carlos Bianchi en Boca, y me decía: ‘Volvió y no ganó un partido…’”, dijo en un comienzo. Y agregó: “Hasta que una noche, en una cena extensa con amigos le digo: Guille, tendríamos que hacer teatro nosotros. Y le vi los ojitos azules distintos”, sostuvo en tono de humorada.

“Cuando voy al baño, le digo a un señor que estaba sentado en otra mesa: ‘¿Por qué no le decís que Casados es para el teatro?’, y el tipo me miró sin entender bien, pero se paró y lo dijo”, relató. “Entonces le dije: ‘¿Viste Guillermo? Lo mismo que te acabo de decir yo”, remató, sobre la estrategia que aplicó para despistarlo, y la combinó con una herramienta que en estos tiempos mueve multitudes: las redes sociales. “Nos sacamos una foto, yo la subí y puse: ‘Soñando con hacer Casados con hijos en versión teatro”.

“Había una tele detrás de él y a los 20 minutos lo habían levantado varios medios. Ahí tomamos conciencia de lo que podía llegar a eso”, remató. La conductora explicó que después de ese posteo estuvieron dos años ultimando detalles para que todos los protagonistas pudieran sumarse. “Cuando Guille se convenció de hacerlo, nadie tenía tiempo para hacerlo, porque había que encontrar un hueco en las agendas de todos, y cuado lo logramos, surge la pandemia, y ya con 70.000 entradas vendidas en un mes”, lamentó Peña.

La dupla se mostró agradecida por el fenómeno que despertó la ficción, y aseguraron que fue el proyecto laboral donde más se tentaron detrás de escena. “Ya son 17 años de repetición, que pasan el programa en televisión y sigue funcionando”, señaló De Bellis. Fiel a su esencia, Florencia hizo una confesión sin filtro: “El primer año fue un fracaso, salimos en el anuario de lo peor del año, digámoslo. La primera crítica que nos hacen decía: ‘Una comedia con olor a naftalina’, porque no habían entendido que no era literal, que no era tal cual, sino que nos estábamos burlando de la familia tipo”.

En diálogo con Teleshow, a principios de mayo la actriz había hablado sobre el regreso de la exitosa ficción: “Llevo todo ese tiempo conviviendo con este personaje que la gente ama, y a Moni se la quiere mucho, que es alguien que no soy yo, como un alterego mío que no me pertenece y que yo la veo como si fuese otra persona, pero le di vida yo”.

