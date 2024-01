Marcelo Ocampo: “El sindicalismo cómplice que marchó contra Milei, no reclamó a Insfran aumentos salariales en favor de los trabajadores”

El concejal de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Formosa, Marcelo Ocampo, se expresó por la difícil situación económica que atraviesan los empleados municipales que desde septiembre del 2023 no reciben aumentos salariales. “El sindicalismo que ayer marchó contra Milei después de hacer silencio durante 4 años, no reclamó a Insfran aumentos salariales en favor de los trabajadores pese a que desde septiembre no hay anuncios”.

Ocampo solicitó al intendente Jorge Jofré que en forma urgente otorgue un aumento salarial que equipare a la canasta básica y un Bono Extraordinario para hacer frente a la inflación del último mes.

En medio de un escenario económico desafiante, Ocampo marcó la cancha en defensa de los municipales y llamó a sus pares a no ser indiferentes ante la situación: “La realidad económica golpea fuerte a los empleados municipales, y se torna cada vez más desesperante y merece toda nuestra preocupación. Todo el arco político debería estar exigiendo que se abran canales de diálogos para discutir los ingresos en medio de una escalada inflacionaria que trepó en forma histórica en los últimos meses. En tiempos de crisis, los esfuerzosdeben ser de la política.”

“La inflación imparable e incesante erosionó por completo el poder adquisitivo de los dedican sus esfuerzos al servicio público de la ciudad, dejándolos al borde de la indigencia” expresó al respecto y continúo diciendo, “Todavía nos queda mucho para seguir pagando los platos rotos del peor gobierno de la historia que nos llevó a un 900% de inflación en los últimos 4 años de Alberto Fernández y CFK, imaginemos la situación del empleado municipal que vienen arrastrando hace años salarios a la baja, por un gobierno que tiene como política empobrecer para someter”.

Ocampo apuntó contra la política salarial de la gestión municipal recordando que “El último anuncio de aumento salarial fue en septiembre del año pasado del 25% sobre los valores de los salarios de febrero 2023, y fue un telón de humo vergonzoso porque cuando lo cobraron ya se lo llevo puesto la inflación de ese mismo mes. Hoy el empleado municipal es pobre”.

Para el edil capitalino el dato más revelador del INDECarrojó que en diciembre una familia necesitó casi $500.000 para no ser pobre y al menos $240.000 para no ser considerado indigente. “Es desesperante ver en qué situación están hoy los municipales, que hacen malabares con ingresos que van desde $60.000 y muy pocos llegan los $200.000, con contratos basuras, precarizados y sin estabilidad. Sin dejar de mencionar a los miles de empleados de cooperativas que con suerte y mucho sudor llegan a los $50.000. La brecha se ensancha cada vez más, volviendo los municipales a tocar la línea de la indigencia.”

Marcelo Ocampo instó al intendente Jorge Jofré a que articule las negociaciones con el gobierno provincial para pedir el aumento de la coparticipación municipalinvocando la emergencia en la crisis de los salarios.“Hemos presentado al intendente una serie de propuestas por las que debería encarar para hacer frente a los salarios de los municipales. Creemos que la situación de emergencia amerita que en forma urgente el intendente articule los medios para exigir a Gildo Insfran el aumento de lo que le corresponde a la ciudad en materia de coparticipación y que hace años se queda en forma discrecional empobreciendo la caja del municipio”.

“El silencio de los gremios amigos, que concilian con aplausos los salarios de hambre, y la falta de cintura política del propio intendente, que por sumiso a Insfrán, se ve incapaz de tomar medidas como exigir el aumento de la coparticipación municipal que hace años se la queda en forma discrecional el gobierno de Insfran sin redistribuir lo que corresponde y empobreciendo la caja municipal. El combo perfecto para un escenario desolador” cuestionó.

“Yo no creo que el intendente desconozca que la variación de precios superó el 200% y que, por ejemplo, el azúcar pasó de costar $600 en septiembre del año pasado a costar hoy $1500, o que la harina pasó de $280 a $650 desde septiembre a hoy. El litro de nafta en septiembre valía $300, hoy llega a los $1000. Así como tampoco creo que el aumento discrecional del boleto no haya tenido en cuenta estas subas, y así como decide cargar al vecino con $250 de boleto, debería poner las mismas energías en reajustar los salarios de hambre que hace tanto tiempo paga a los municipales” expresó con dureza el concejal opositor.

“Formosa enfrenta un desafío económico monumental con una inflación anual del 211,4%, el desfase entre la inflación y los salarios persiste como una amenaza inminente para la calidad de vida de los trabajadores formoseños”, denunció y continuó diciendo, “En esta provincia hace tiempo que la regla es la desconexión entre las políticas salariales y la realidad económica, esuna forma de gobierno”.

“Es urgente la recomposición salarial del empleado municipal que equipare la canasta básica familiar, un bono de emergencia para hacer frente a los embates de la inflación del último mes. Exigimos que en forma inmediata se convoque a sesión extraordinaria para buscar soluciones porque la situación no espera las cómodasvacaciones de los pares peronistas”.

“Hace falta decisión política y un gesto contundente de solidaridad de la política para devolverles la dignidad a los empleados públicos porque si es por los gremios amigos los salarios de hambre van a seguir garantizados” finalizó Marcelo Ocampo.