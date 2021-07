Marcelo Tinelli le envió fuerzas a Soledad Aquino: “Me emociona visitarla, agarrarle la mano y quedarnos un rato mirándonos”

Compartir

Mientras su ex mujer sigue internada luego del trasplante de hígado, el conductor de ShowMatch le agradeció a “nuestra gran familia ensamblada”.

El pasado 10 de junio Soledad Aquino recibió el trasplante de hígado que necesitaba para comenzar a recuperar su salud. La ex mujer de Marcelo Tinelli fue intervenida en la Clínica La Trinidad, en donde permanecía internada después de haber superado un cuadro de coronavirus. Y desde aquel momento, lucha por su recuperación.

Después del desgarrador posteo en Instagram de Candelaria Tinelli, en el que una de las dos hijas que Tinelli y Aquino tuvieron juntos le imploró a sus seguidores que “prendan una vela, recemos, todo sirve en este momento”, el conductor de ShowMatch (El Trece) habló de la situación.

Fue después de que cantara Rodrigo Tapari. El cantante está reemplazando a El Polaco en el certamen y, tras bailar disco con Barbi Silenzi, le habló a su colega y amigo para alentarlo después la muerte de su padre: “Todos estamos con vos, Pola. La canción se llama ‘Levanto mis manos’, compuesta por Samuel Hernández, de música cristiana. Este momento tenés que vivirlo, hacer tu duelo. y saber que te espera tu vida, tu familia. Como dice esta canción: ‘Aunque tengas mil problemas alzá tu mirada, agarrate de Dios, que él siempre nos tira una cuerda”, dijo Tapari.

Luego de la canción y muy emocionado por el mensaje, Tinelli se refirió al estado de salud de Aquino. “Voy a aprovechar este momento también para levantar las manos y dedicarle este programa a mi ex mujer, a Sole, que está pasando un momento difícil después del trasplante de hígado. Toda la familia levantamos las manos permanente”, dijo Marcelo.

“A mis hijas también, que sé que la están luchando junto a su mamá. Y todos juntos, siempre. Más allá de separaciones en la vida amorosa, hay separación de padres que nunca existen, porque los padres van a estar unidos siempre. Y más de dos hermosas mujeres, como son Mica y Cande, y tan luchadoras también. Voy a levantar mis manos también, con esta canción y pedir por Sole, que es una guerrera, una luchadora”, agregó Tinelli.

Además, el conductor contó cómo es su vínculo con su ex mujer en estos momentos: “Sole compartió hermosos momentos conmigo y los seguimos compartiendo. Porque tenemos una hermosa relación hasta el día de hoy. Me emociona ir y agarrarle la mano y quedarnos un rato ahí, mirándonos”.

Asimismo, se hizo un espacio para hablarle a la “gran familia ensamblada que tenemos: a mi ex, a Paula (Robles) que está ahí y está al lado de Sole también. Fundamentalmente a mi mujer, a Guille (Valdes) que va y se emociona y llora con ella. A los hijos de Guille, a mis hijos de mi matrimonio con Paula. Somos muchos. Y en estos momentos difíciles es cuando la gente se ve y cuando está de verdad en los momentos en los que más se necesita”, señaló.

También se expresó con gratitud para con “todos los médicos que hacen un trabajo impresionante, maravilloso, desde el momento que fue operada y trasplantada, y antes también. Le mando un beso a la gente del sanatorio de La Trinidad, que nos contienen tanto permanentemente. Son grandes amigos de tantos años”.

Por último, le agradeció a su público “por tanto amor en las redes sociales, los mensajes. Gracias por todo el amor que nos están dando, por la cadena de oración que han hecho, por las donaciones de sangre, que se necesitan y van y donan permanentemente”, cerró Tinelli y su nudo en la garganta se trasladó a la emoción de todos los presentes en el piso, que coronaron sus palabras con un aplauso con lágrimas.

