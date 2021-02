Marcharán para exigir la liberación de cuatro miembros de la comunidad Wichí de Ing. Juárez

Compartir

Beatriz Galeano, responsable provincial de Barrios de Pie-Libres, y Antonio Nieva, coordinador provincial del movimiento Libres del Sur, indicaron a través de un comunicado de prensa que hoy se llevará adelante una marcha para exigir la inmediata liberación de cuatro miembros de la comunidad Wichí de ingeniero Juárez, repudiar todo accionar que amedrente y criminalice las legítimas demandas de las ciudadanas y ciudadanos. La concentración será a las 8:30 horas en la plaza San Martín.

En el escrito explicaron que “en el marco de reclamos por los malos tratos y el procedimiento compulsivo y violento para la realización de los hisopados efectuados hacia la comunidad Wichí del oeste, a lo que se les sumó la demanda de la instalación de un cajero móvil en el Potrillo, fueron detenidos y trasladados a Las Lomitas Ercilia Agüero, Miguelina Navarrete, Baudilia Avendaño y Francisco Luna”.

“Estuvieron incomunicados, luego de la intervención de abogados y reclamos de organizaciones otorgan la excarcelación, pero inmediatamente los aíslan compulsivamente sometiéndolos a una cuarentena forzosa en dicha localidad, alejadas de sus familiares. A partir de allí los tienen recluidos solamente a ellos. A esta altura de los hechos entendemos claramente que se trata de un castigo aleccionador por sus osadías a denunciar la situación injusta y discriminatoria a lo que son objetos”, indicaron, agregando que “estas personas y vecinos de la Comunidad Wichí están inmersos en el miedo profundo ante los destratos y la falta de información precisa y clara del destino de sus familiares y la ausencia de una explicación empática en la lengua materna respecto a en qué consisten los procedimientos de hisopados para contrarrestar un gran drama epidemiológico, como es el Covid-19”.

“Esta cruda realidad nos lleva a recordar y a tener en cuenta las palabras de Juan Domingo Perón: ‘La tarea del Gobierno no es llevar al pueblo como un rebaño de ovejas, con perros a los costados para que no se escapen. Esa no es la función del Gobierno, sino enseñar, educar, persuadir, para que vayan todos juntos con buena voluntad y alegría. Si el Gobierno está en contra de la persuasión y de la voluntad popular es un Gobierno impopular, como de los que nosotros tenemos dura experiencia'”, finalizan.

