Mariana Fabbiani sería la elegida para competir con Florencia Peña

Esta semana, las autoridades de eltrece comenzarán a ver un posible rearmado de sus mañanas, entre las 9 y las 13. La idea es que cuando se estrene la edición famosos de Corte y confección, que ya está en etapa de preproducción por parte de LaFlia, finalice Mamushka, el ciclo de entretenimientos que conduce Mariana Fabbiani desde junio de 2020.

Según pudo saber LA NACION, Fabbiani no dejará eltrece, ya que tiene un contrato que la une con el canal como conductora, mas allá del formato o tipo de programa en el que esté involucrada. Por esa razón, le hicieron llegar a la productora Mandarina TV, de su marido Mariano Chihade, la propuesta para que Mariana conduzca un magazine entre la mañana y el mediodía. El programa comenzaría a fines de marzo o principios de abril.

El nuevo ciclo que encabezaría Fabbiani no sería de actualidad en un cien por ciento, como sí lo fue El diario de Mariana, que se mantuvo en pantalla entre 2013 y 2019. Según pudimos saber, la conductora vería con buenos ojos encarar algo similar a lo que fue Mariana de casa, el programa que lideró en eltrece durante 2002 y 2003 junto a Martiniano Molina. Se trataba de un espacio de entretenimiento, también de actualidad y cocina para todas las edades. Además había juegos con premios e interacción con el público infantil en el estudio. De esta manera le daría una pelea mayor a Flor de equipo, el ciclo que conduce Florencia Peña en Telefe, de 11.30 a 13, y que desde marzo podría sumar media hora más para empezar a las 11 y finalizar al mismo horario, las 13.

Así quedaría la grilla matutina

Más allá del buen rating que lo acompaña hay preocupación entre los integrantes y la productora de Nosotros a la mañana, el ciclo que conduce Joaquín “Pollo” Álvarez a diario, de 9 a 11. En los pasillos de Kuarzo, productora del programa, entienden que Mandarina tiene mejor llegada que ellos con las autoridades del canal. Por esa razón, el otro ciclo que produce Mandarina en esa pantalla, LAM, Los Ángeles de la mañana, con la conducción de Ángel de Brito, podría empezar a las 9 o 9.30 para hacerle lugar al nuevo envío. Incluso podría reacomodarse la grilla de manera tal que convivan los tres programas, el nuevo de Mariana Fabbiani, Nosotros a la mañana y LAM.

Cabe aclarar que el Pollo Álvarez también tiene un contrato con Kuarzo y eltrece que seguirá vigente en caso de que no continúe Nosotros a la mañana. De ser así, el conductor podría tener otro ciclo en los los fines de semana de la misma pantalla.

