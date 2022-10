Mariano Guanes aseveró: «Somos parte de un modelo que nos incluye»

Compartir

El dirigente político del partido Igualar que nuclea a varios espacios entre ellos a FORJA (radicales disidentes), Mariano “negro” Guanes visitó el piso de Expres en Radio y habló acerca de la formación de este sector de la UCR que defiende el Modelo Formoseño de Gildo Insfrán e indicó que «somos parte de un modelo que nos incluye».

Guanes comenzó diciendo: «nosotros somos un equipo político que devenimos del radicalismo, en su momento hemos militado una campaña con FORJA, incluso hemos sido candidatos por este espacio. FORJA es un partido que tiene representación a nivel nacional que también se armó en Formosa y que hoy conduce Silvina Báez junto a Javier Mujica y otra gente que también proviene del radicalismo. Nuestra construcción es distinta, en el sentido que tenemos una identidad propia y nuestro esquema provincial se llama Causa Provincial y con ese sublema nos identificamos y competimos en las elecciones».

«Debemos decir que Miguel Insfrán es el referente de nuestro espacio a nivel provincial junto con Abraham Nacif (pachanga) quien hoy es intendente de la localidad de Ingeniero Juárez, también está la intendenta de Villa Escolar, Celia Robles. En capital hay dirigentes muy importantes como Natalio Traguetti, Cesar Jojot y parece más un sublema radical que uno que no lo es», agregó.

Acerca de la conformación de FORJA, explicó: «tuvimos dos procesos para irnos del radicalismo, el primero fue en la convocatoria de la transversalidad que hace Néstor Kirchner, haciendo eco a lo que (Raúl) Alfonsín había hecho en el año 1988/89, incluso en el 1992 y planteó la tercera posición histórica, a partir de ese armado o convocatoria de (Néstor) Kirchner se generó la primera partidización de un sector del radicalismo en el que estuvieron referentes como Miguel Insfrán, Hugo Bay entre otros referentes, ya en nuestro caso se dio en el año 2014 cuando el radicalismo a nivel nacional tomó la iniciativa de estar al lado de Mauricio Macri y en la provincia no se respetó orgánicamente porque el oficialismo partidario decide ir con Sergio Massa en esa interna y en esa disputa, se generó un proceso porque muchos de nosotros militábamos en el orden nacional con (Leopoldo) Moreau».

Consultado acerca de qué fue lo que sucedió para que una parte del radicalismo formen alianzas con el Kirchnerismo, Guanes indicó «no me puedo arrobar el derecho de decir nosotros vimos que esto estaba pasando y reaccionamos he hicimos lo otro porque tenemos razón».

«Yo me identifico y autodefino como un dirigente social que encontró en el radicalismo desde su base una trinchera de lucha donde me contenía absolutamente desde todos los puntos de vista y llegó un momento donde todo eso que me contenía ya no estaba y mis ideales, valores y convicciones las veía del otro lado (del PJ), me preguntaba que me estaba asando, pero, de todas maneras, esto no es una sensación individual, es un golpe colectivo porque solo a nosotros no nos pasó esto», continuó.

Dijo también que uno tiene que entender que en muchos casos o en la mayoría la política y el mundo de esta tiene estas particularidades que la gente no interpreta, no entiende o no les interesa.

«Forja es un partido nacional que no tiene un origen reciente porque viene desde hace bastante tiempo atrás. Es un partido que surgió de un desprendimiento del radicalismo y tuvo su expresión a partir del año 2007 con Gustavo López que fue como el impulsor junto a otros dirigentes del país. Hoy estamos en un proceso parecido con Igualar que es un partido nacional que será nuestro espacio. Estamos a nivel nacional con Leopoldo Moreau. Para formar parte dentro del campo popular del Modelo Formoseño pasamos a ser los traidores apocalípticos, pero en el mismo momento se hace un acuerdo con una parte del peronismo y nosotros solos somos los traidores, me pregunto, hay una doble moral que es hacer un análisis muy simplista de la cuestión», describió el dirigente.

Ricardo Alfonsín

En relación a la figura de Ricardo Alfonsín, Guanes manifestó «si bien el peronismo es la columna vertical de este gran frente del que nosotros formamos parte, se está dando lo de Ricardo Alfonsín por lo que significa y lo que significó su padre para todo el radicalismo tiene un peso específico y eso tampoco va en perjuicio de el mismo y de su militancia y de lo que hizo el en su construcción dentro del propio radicalismo. Es un tipo muy respetado, es un luchador como todos los dirigentes radicales y que ante este desafío que era la refundación de Argentina en esta última etapa aceptó el convite de este gran espacio que es el Frente de Todos y asumió con todo lo que significaba ello. Hace lo que hace por convicción».

«Todos los partidos tienen sus migrantes permanentes y eso pasa porque también hay que entender que cada distrito es diferente. Tenemos la diversidad sociopolítica mas grande junto con Brasil de América Latina y tenemos una Argentina descompensada porque el centralismo sigue existiendo y las corporaciones siguen manejando ciertas cosas y esa es una lucha que en este espacio se trata de dar todos los días con las herramientas que uno va teniendo», señaló.

«A nosotros como a (Facundo) Manes nos tratan como locos, pero nosotros nos fuimos del partido, no nos hemos quedado cascoteando el radicalismo. En el fondo no somos otra cosa que militantes de un modelo del campo nacional y popular, entonces no le estamos proponiendo algo diferente de lo que antes le proponíamos», manifestó.

La UCR como usina ideológica no se corrió nunca ni se va a correr, pero si uno simplifica al radicalismo con el dirigente de turno estamos complicados porque la dirigencia en muchos casos y para desgracia de todos ha asumido la conducción del partido como un botín de guerra. En Formosa hoy estamos frente a otro proceso de vaciamiento y de desilusión masiva del dirigente y militante radical.

«En política como en casi todos los aspectos de la vida el que se queda en su zona de confort y espera pierde», explicó.

Igualar

Por último, el dirigente político hizo mención al espacio que integra y contó que están trabajando para competir en las elecciones del año próximo, tendrá representación en todo el país, ya estamos terminando la documentación para poder formalizar la constitución del partido el que obviamente va a formar parte del Frente de Todos y será una herramienta mas que le vamos a aportar al modelo para seguir sosteniéndolo y seguir construyendo desde nuestra visión y postura lo que nosotros consideramos que es el Modelo Formoseño.

