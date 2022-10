Insfrán: «Buscamos la transformación para tener una provincia grande y un pueblo feliz»

Compartir

Linkedin Print

En la mañana del sábado 29, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, se hizo presente en la en la EPEP N°225 del barrio San Miguel, para llevar a cabo una nueva edición del operativo solidario “Por Nuestra Gente Todo” (OPNGT), en la ciudad de Formosa.

En este marco, el primer mandatario provincial, al hablar ante los vecinos anunció la refacción y remodelación de la cancha y la sede social del Club Chacra 8, la pavimentación de las calles Uruguay y Vicente Posadas, y obras de infraestructura para un jardín de infantes.

Además, subrayó que el único objetivo que convoca al modelo de política que defiende y lleva adelante, es el de “buscar la transformación para tener una provincia grande y un pueblo feliz”.

En primer lugar, Insfrán destacó a la directora de la institución anfitriona, Elisa Miers, “por la férrea defensa de sus colegas y la enseñanza que brinda día a día”, asegurando que: “esto lo tenemos que defender porque no solo trabajaron durante la pandemia, sino que también lo hicieron después, para recuperar a quienes dejaron de asistir a la escuela, y esto, a lo largo y ancho de la provincia ha sido todo un éxito”.

Y añadió que esto se pudo observar luego con los extraordinarios resultados de las Pruebas Aprender y Formosa figuraba en el podio.

“Pero claro, los únicos datos que se cuestionaron fueron los de Formosa”, indicó y les dijo a los docentes: “Yo les quiero agradecer por este profundo trabajo, porque de esta manera le están dando el valor al sistema educativo público de nuestra provincia, que es orgullo de los formoseños, porque brilla en el panorama nacional”.

Además, el titular del Ejecutivo provincial se refirió a la visita del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y dijo que, “él primero tiene que resolver en su intendencia el problema de la educación pública que prácticamente no existe”.

“Nos quieren engañar con que ellos están recorriendo para hacer una Argentina federal”, expresó.

Preguntó: ¿Ustedes piensan que un porteño desea un país federal? Y refutó, “Desde la historia sabemos que esto no es cierto, porque la Argentina solamente va a ser federal cuando sea desde la periferia hacia el centro”.

¿De qué federalismo nos pueden hablar?, siguió cuestionando, afirmando que “cuando ellos (oposición) fueron gobierno, a Formosa la castigaban porque pensábamos diferentes”,

Resaltó que, ellos hace muchos años tienen la intendencia de la CABA, pero se tildan de federales. “Acá es feudo y lo de ellos no, eso es doble vara y cinismo personificado”, aseveró.

Asimismo, reiteró que no se encuentra preocupado por lo que va a pasar en 2023, que es un año electoral, “porque estoy preocupado por lo que pasa ahora, porque tenemos que buscar y dar respuesta a nuestro pueblo, sabemos que la inflación duele y hace daño, y esto tenemos que resolverlo”.

En esta línea, remarcó que la oposición ya está en campaña, “pero no importa, nosotros debemos seguir trabajando para que nuestro pueblo con su salario tenga mayor poder adquisitivo”.

Por eso, hizo referencia a todos los programas sociales que brinda el gobierno provincial, como con el trabajo de paipperos ofreciendo productos directamente de la chacra al consumidor a precios justos, Soberanía Alimentaria, Plan Nutrir y muchos más.

“No me molesta que me digan populistas, porque para ellos ser populista es estar a favor del pueblo y yo nací dentro del pueblo y siempre voy a estar con el pueblo”, sostuvo el Gobernador.

Anuncios

A su vez, Insfrán señaló que, en su localidad de origen, Laguna Blanca, la disputa de los clubes de fútbol “eran terribles” y en el barrio San Miguel entre Chacra 8 y Sol de América, “es similar y lo comprendo”, expresó.

De esta manera, manifestó que el club Sol de América “creció muchísimo, le hicimos un estadio y hemos ayudado para remodelar su sede, por eso no puedo ser injusto”.

Y anunció: “Ahora le toca a Chacra 8”, comentando que el ministro de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la provincia, Daniel Malich, ya se encuentra con los preparativos, “para trabajar en la cancha de juego y en la situación de su sede social, para ponerla en condiciones”.

Además, dijo a los vecinos que “entiende la preocupación de querer más pavimentos” y resaltó que, si bien en estos momentos varias calles se están pavimentando, anticipó que próximamente será el turno de la calle Uruguay y una cuadra de la Vicente Posadas, “por ahora, porque luego se completarán las demás”, apuntó.

Compartir

Linkedin Print