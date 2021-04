Mario Arce se mostró en desacuerdo con las medidas anunciadas por Alberto Fernández

Compartir

En contacto con el grupo de Medios TVO, el diputado nacional del radicalismo por Formosa, Mario Arce se mostró en “desacuerdo” con las medidas que anunció el miércoles a la noche el presidente Alberto Fernández para frenar el avance del coronavirus y denunció que resalta la “improvisación”.

“Hay cosas que no se entienden, y eso es producto de la improvisación donde podemos encontrar contradicciones en el mismo esquema de gobierno que toma de un momento a otro, decisiones que son totalmente inconsultas”, aseveró el legislador.

Indicó además que el gobierno nacional debería tomar otros aspectos además del sanitario que “son una problemática en esta situación, como lo son la educación, la economía, lo psicológico, etc”.

Por otro lado, Arce lanzó que hay “inconsistencia jurídica” por el hecho de que “si es un estado de sitio debería ser aprobado por el Congreso de la Nación”.

Al ser consultado por el término de “estado de sitio” explicó que “lo anunciado por el Presidente son medidas que restringen las libertades de los individuos, se asimilan a este tipo de figura jurídica que está establecida en la Constitución Nacional, por lo tanto todo lo que sea restricción a la circulación son medidas que deberían pasar por el Congreso para que se puedan discutir”.

“Si bien la decisión del Presidente hace referencia al AMBA e invita a las provincias a adherirse podríamos perfectamente señalar que se estaría violentando todo lo que tiene que ver con las autonomías de las provincias. Son medidas que rozan el cuestionamiento jurídico y seguramente a medida que vayan avanzando nos iremos dando cuenta”, continuó diciendo el Diputado.

Seguidamente, consultado por las ayudas que destinará Nación a las provincias que decidan adherir respondió: “con esto nos damos cuenta que quieren subordinar a las provincias que toman una decisión distinta a la del gobierno nacional, que consideran que no son medidas razonables en estos tiempos”.

Educación

“Evidentemente la educación no es una prioridad para este gobierno, no quieren garantizar el acceso a una educación de calidad, no hay voluntad política en buscar alternativas, protocolos”, insistió el mismo.

Finalmente clarificó que “estaría mal que la provincia de Formosa intente acatar a rajatabla las medidas del Presidente porque la situación es totalmente distinta”.

