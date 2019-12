Marley y una fuerte revelación sobre su vida privada

Compartir

Hace dos años, la vida de Marley cambiaba radicalmente, en el sentido más tierno, gracias al nacimiento de su primer hijo, Mirko. Desde ese momento, el nene pasó a ser el pilar fundamental de su vida; se ganó el puesto número uno de su corazón.

En diálogo con la revista Pronto, el conductor de Por el mundo reveló que no está en pareja y contó que no tiene tiempo para dedicarle a una relación y quiere estar constantemente junto al nene. Sin embargo, admite que tiene ganas de enamorarse.

«Estoy solo. Como a todo el mundo, claro que me encantaría encontrar el amor pero eso se tiene que dar de manera natural y hoy en día mi foco está puesto en Mirko», expresó el conductor.

Además, aclaró que ya ni sale a conocer gente; no tiene tiempo ni ganas. «Ya no tengo energía para eso. Tampoco me da llevar gente a mi casa, estoy mucho más tranquilo porque mi casa es ahora también la casa de mi hijo y no resulta tan sencillo», cerró.