Martín Baclini se emocionó hasta las lágrimas en plena nota con Cinthia Fernández

Compartir

Linkedin Print

El empresario le dio un móvil a Hay que ver sin saber que tendría una profunda charla con la panelista.

A más de un año de terminar su relación de pareja y dejando atrás un comienzo de año explosivo, en el que se chicanearon duro en TV y en las redes sociales, Cinthia Fernández y Martín Baclini coincidieron, sin imaginarlo, en Hay que ver y protagonizaron un emotivo momento al aire.

“Es fuerte verla, no esperaba este móvil. Yo sé lo que es Cinthia como madre y como mujer. Siempre voy a hablar bien de ella porque es un montón como madre, como novia, como hija y como todo”, comenzó diciendo el empresario, tras el actual conflicto que su ex mantienen con Matías Defederico, padre de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca.

Visiblemente emocionado por el impensado cruce en vivo, Baclini continuó: “Si me hubiesen preguntado sobre hacer esto, les hubiera dicho que no, pero gracias a Dios pasó. Es un milagro que pasen estas cosas. ¿Me equivoqué en algo con ella? Sí, y fue en haber entrado al Bailando (con Agustina Agazzani), pero esa familia entró en mi vida”.

Más firme en su postura, pero aún así conmovida, Cinthia acotó: “Está por llorar. Lo conozco. Cuando hace la mueca, está por llorar”.

Fue ante esa correcta observación que Martín dejó fluir sus emociones y se quebró al aire: “Yo te pido disculpas, ya te lo dije por teléfono. Me hago cargo que me equivoqué. Esta es la realidad, nunca imaginé que la vida me iba a regalar este momento, para poner las cosas en su lugar. Sé que no tenés más que eso para enojarte”.

Al ser consultado si volvería a estar en pareja con Cinthia, Baclini sorprendió con su profunda declaración de amor: “La nuestra es una historia hermosa y creo que la vida es un misterio, puede suceder que podamos sanar y encontrarnos de vuelta en pareja o encontrarnos desde otro lugar. La respuesta hoy no la tengo… Cinthia fue mi gran amor”.

Con la sinceridad que la caracteriza, Cinthia Fernández respondió la misma pregunta, dejándole la puerta abierta a la reconciliación: “No sé qué decirte, hoy no te puedo responder. Sí hay heridas que sanar. Los dos tenemos que pedirnos perdón por un montón de cosas. Hoy no sería correcto ni serio. Se tiene que dar. Por ahí me encuentro con él desde el lado de un amigo, pero no lo creo. Tampoco sé si es el momento. No sé si le podría dar tiempo, no me alcanzan las horas del día… Yo fui su gran amor y él es mi gran amor, pero no me quiero mandar macanas”.