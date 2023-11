Martín Fierro Latino 2023: así fue el encuentro entre Pampita y la China Suárez en Miami

Con el pasar de los años, La China Suárez y Pampita pudieron superar sus diferencias o enfrentamientos del pasado, para poder convivir como familia por el bien de la familia que ensamblaron con Benjamín Vicuña. Vale recordar que el actor chileno tuvo cuatro hijos con la conductora (Beltrán, Benicio, Bautista y Blanca) y otros dos con la actriz (Amancio y Magnolia).

En ese sentido, este lunes para la primera edición de los Martín Fierro Latino que se llevaron a cabo en Miami, la expectativa ante el seguro encuentro entre ambas. La jurado del Bailando 2023 condujo la ceremonia con el Pollo Álvarez y la ex Casi ángeles estaba nominada por su trabajo.

Carolina y Eugenia llegaron casi juntas a la alfombra roja y por muy pocos minutos de diferencia no se cruzaron. De todas maneras, una vez en el interior del recinto, Suárez expresó su buena onda con la conductora. A través de sus historias de Instagram la actriz compartió una foto y la felicitó por el buen trabajo que realizó junto al Pollo Álvarez. “Mención especial para los conductores. Aplausos”, sostuvo la actriz.

También, la periodista Pilar Smith filmó un video y lo subió a su cuenta de X (antes conocido como Twitter) donde se ve el momento exacto en que se encuentran ambas mujeres. “Pampita saluda a la China”, escribió la periodista de NET TV. En el audiovisual se la ve a Carolina junto con su marido Roberto García Moritán diciéndole a Eugenia y a su amiga Caro Nolte “que lo disfruten”, con una sonrisa.

Como era la encargada de conducir estos, premios Carolina mostró cómo vivió la previa del evento. Con lentes, sombrero y un colorido kimono estampado, la conductora disfrutó de una tarde en la piscina en el hotel donde está alojada.

Bajo un sol radiante, y con una gran sonrisa en su rostro, Pampita se mostró caminando alrededor del solarium del lugar. Minutos después aprovechó la tarde para disfrutar del agua y vivir un momento de relax entre las jornadas de trabajo. La mediática compartió parte de este instante en sus redes sociales. Tanto en sus stories como en su feed, la jurado de Bailando 2023 se lució con una bikini celeste en la pileta del Hotel Lennox, donde está alojada.

Ahí mismo, se encontró con su compañero y dupla de conducción, el Pollo Álvarez. Entre los dos definieron los preparativos y coordinaron detalles para la gran noche, mientras compartieron unos mates.

“Ya estamos listos para los Martín Fierro Latino en Miami. Acá con el Pollo Álvarez haciendo la pasada para esta noche”, escribió la conductora, junto a emojis de un mate, agua y un trofeo, en un posteo en Instagram. En las fotos se los puede ver a ambos muy felices y expectantes por la histórica jornada. Mientras revisaban el paso a paso de las ternas, el conductor sostenía bajo su brazo un termo. Por su parte, Pampita tenía el mate.

Tiempo después, los dos conductores también estuvieron junto a Zaira Nara y Teffi Russo. Fue en ese entonces que la dupla charló con el programa Poco Correctos, emitido por ElTrece. “Estamos felices, re emocionados, estuvimos viendo el ensayo, cómo está todo y es espectacular. No lo van a poder creer, de verdad se van a sorprender. Es una mega producción. Yo estoy tranqui pero compenso con mi compañero (en referencia al Pollo Álvarez)”, comenzó diciendo Pampita. En cuanto a su look en la ceremonia, la mediática reveló por qué lucirá un solo vestido: “Voy a tener un solo cambio de look porque no viajé con mi equipo. Yo para cambiarme así, make up, pelo, vestido, necesito atrás a mi gente y este viaje, por ser el primero, es así, pero en los próximos haré cambio de look, lo prometo”.