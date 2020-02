Martínez dijo que tiene la esperanza de que pronto el presidente Fernández reactivará la obra publica

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Hilario Martínez, secretario general de la UOCRA y de la CGT en Formosa, se refirió a la situación de obra pública en la provincia. Indicó que si bien las obras con fondos nacionales aún se encuentran paralizadas tiene la esperanza de que pronto se reactiven.

«Hay algunas obras como es el caso de un sector de la Autovía a cargo de la Empresa Rovella Carranza o de la RN 11 a cargo de Super Cemento que están paralizadas, todavía no se reactivan, pero las expectativas son buenas pese a saber que estamos en una situación económica complicada a nivel nacional y claro que la reactivación económica no se va a dar de la noche a la mañana porque está en terapia intensiva y este año esperemos que se llegue a un buen acuerdo con el FMI y a partir de ahí esperar que todo mejore paulatinamente», aseveró el sindicalista.

«Si bien esperamos que todo mejore paulatinamente somos conscientes del desastre que dejó el gobierno anterior», añadió.

Consultado por la preocupación en torno a que en enero está en cero la ejecución de obra pública respondió que «en Formosa cuando se paró la obra pública con fondos nacionales el Gobierno de la Provincia decidió reactivar e inaugurar con fondos propios. De alguna manera mantuvo la fuente laboral de los trabajadores del sector de la construcción. El que fracasó fue Mauricio Macri porque desde que asumió paralizó toda la obra púbica, encabezó un gobierno de derecha que lo único que hizo fue destruir el país y no generar cosas buenas para la gente».

Seguidamente, y al preguntarle respecto a que si en materia habitacional se está haciendo «algo» Martínez respondió que: »en lo referido a viviendas Mauricio Macri lo paralizó todo y no solo en Formosa sino a nivel país».

«De a poco el presidente Fernández irá reactivando la obra pública pero todavía tenemos que darle un poco de tiempo y margen a que termine de negociar bien con el FMI y los capitales privados», aseveró finalmente.