Más de 110.000 pymes recibirán préstamos por más de de $217.000 millones

La línea especial de financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas a una tasa de 24% dispuesta por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), alcanzó un volumen de préstamos aprobados y en proceso de hacerlo de $217.811,2 millones, informó la autoridad monetaria.

«El sistema financiero lleva desembolsados más de $176.321,7 millones en beneficio de 111.621 empresas, que destinaron los recursos al pago de salarios, la cobertura de cheques y la formación de capital de trabajo», precisó el BCRA en un comunicado difundido este sábado.

Entre el conjunto de empresas, hay 538 que corresponden a hospitales, clínicas y otras vinculadas con la salud, que recibieron créditos por $6.181 millones

«La oferta crediticia fue creciendo con el correr de las semanas desde el ingreso en el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el gobierno nacional y se logró colocar el total de la línea», destacó la autoridad monetaria.

Nueva línea

Por ese motivo, el BCRA promocionó una nueva línea, denominada PYME Plus, para que un conjunto de unas doscientas mil empresas que no tienen calificación crediticia acceda a un crédito en condiciones ventajosas.

«Los bancos no podrán negar esta línea, por unos $22.000 millones, a los que accedan previamente a la garantía de Fogar», aclaró la entidad.

La línea principal a 24% lleva aprobados créditos por $200.861,1 millones y en proceso de aprobación por $16.950,1 millones, llegando a un total de $217.811,2 millones.

Los desembolsos llegaron a $176.321,7 millones, que se destinaron principalmente a 26,4% a pago de salario, 17,1% a cobertura de cheques diferidos y 50,3% a la formación de capital de trabajo.

Por su parte, el FOGAR entregó avales por $92.046 millones para que las entidades otorguen créditos.

El crédito tiene una tasa fija del 24 por ciento por un año con un período de gracia de tres meses y, como requisito, las empresas deberán contar con el certificado MiPyME, cuyo trámite se inicia en la web de la AFIP y es otorgado por el Ministerio de Desarrollo Productivo: «La disponibilidad de la garantía Fogar y el ritmo de aprobación de las líneas permite estimar que se va a cumplir el cupo de la línea de crédito de $220.000 millones», concluyó el comunicado del Banco Central.