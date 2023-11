Más operativos en la City porteña: allanaron otras tres cuevas financieras

La Policía Federal y la Aduana llevaron adelante este viernes tres nuevos allanamientos en cuevas financieras de la City porteña. Los mismos fueron realizados en el marco de los procedimientos que viene realizando la AFIP en las últimas semanas, los cuales buscan desbaratar a quienes provocan la suba escalonada del dólar blue.

Los operativos fueron ordenados por la Justicia en lo Penal Económico y se concretaron en domicilios ubicados en la calle Esmeralda al 1080 y en avenida Corrientes al 456 y al 345. Según informaron, en todos ellos se encontraron máquinas para contar dinero, cajas fuertes y grandes montos tanto de la divisa extranjera como de pesos argentinos.

Desde los organismos a cargo de los allanamientos indicaron que estos, a diferencia de otros realizados recientemente, no están relacionados la investigación que tiene preso a Ivo Rojnica, alias “el Croata”, señalado como el responsable de una de las mayores financieras que cambiaba el tipo de cambio paralelo y a quien se investiga por tener vinculaciones con un condenado por narcotráfico.

La lupa de los investigadores se posó sobre “El Croata” días antes de las elecciones generales por la suba del dólar libre y los agentes de la AFIP salieron a hacer operativos en la city. Su nombre ganó trascendencia pública el 11 de octubre, en el marco de una serie de allanamientos en “cuevas” financieras cuando la divisa norteamericana se vendía por encima de los mil pesos. Quedó detenido. El juez De Giorgi abrió una causa en donde puso el foco en las actividades de “El Croata”, la cara visible de Nimbus Group.

Fue entonces cuando se conoció que el juez federal de Lomas de Zamora Villena ya tenía desde hace cinco años una investigación sobre las actividades financieras del Croata. Ese caso incluía desde la recepción y entrega de dinero en efectivo, al cambio de divisas y transferencias de dinero hacia y desde el exterior. La banda también llevaba adelante operaciones con criptomonedas, creación de vehículos societarios y aperturas de cuentas en bancos y entidades financieras extranjeras y traslado de dinero dentro del territorio nacional.

En la última semana, la Aduana y la Policía Federal presentaron en la justicia un informe que denominaron las “carpetas del Croata”. Se trata de una serie de documentos, todos almacenados en carpetas de color naranja, que fueron encontrados en Nimbus, la financiera de Rojnica, y que según las autoridades “contienen las apertura de cuentas off shore en el exterior de argentinos que no declaraban a AFIP los fondos”.

“Esas cuentas se abrían a través de una sociedad en Islas Vírgenes Británicas y la administradora de los fondos Calafart; los argentinos evasores figuraban generalmente a través de otra sociedad en Panamá, Uruguay, Belice y Saint Kitts y Nevis”, subrayaron los denunciantes.

En las últimas horas, “El Croata” fue procesado como jefe de una banda que se dedicaba a lavar dinero y que tenía vinculaciones con un condenado por narcotráfico. Junto a él, fueron procesados otros miembros de su banda, a quienes les trabaron embargos millonarios. También se ordenó seguir buscando a un prófugo que encabezaba el grupo. Así lo resolvió anoche el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, al dictar una resolución de casi 400 páginas a las que accedió Infobae en donde detalló una investigación de cinco años y ordenó informar de estos avances al gobierno de Estados Unidos porque allí también están investigando a esta red.

Sorpresivamente, el juez dispuso declararse incompetente y remitir la causa para que la siga investigando su colega Marcelo Martínez de Giorgi, en los tribunales federales porteños de Retiro. La jugada de Villena frenó así la revisión que estaba en curso en la Cámara Federal de La Plata, luego de que la fiscal Cecilia Incardona reclamara la incompetencia de los tribunales de Lomas de Zamora y pidiera mandar el caso a Comodoro Py 2002. En la resolución esa interna entre Villena e Incardona quedó expuesta, con dardos claros entre juez y fiscal sobre el manejo y el rumbo de la investigación.