Mascherano sacó pecho y dijo que la Selección argentina Sub 23 «fue el mejor equipo del torneo»

Tras el triunfo ante Brasil y la clasificación a Paris, Javier Mascherano elogió al equipo. Habló de las críticas y de sumar a Messi en los Juegos Olímpicos

Javier Mascherano tuvo su primera gran alegría como entrenador, al lograr al frente de la Selección argentina Sub 23 la clasificación a París 2024.

El entrenador de la Selección argentina Sub 23, no pudo ocultar su euforia y alegría tras su logro más importante como DT. Javier Mascherano, elogió este domingo por la noche a su plantel y aseguró que fue «el mejor equipo del torneo» preolímpico 2024 de Sudamérica. También tocó el tema de sumar a Lionel Messi para jugar en París 2024.

«Hay que agradecerle a este grupo de jugadores, no sólo por darnos la clasificación, si no por haber jugado estos siete partidos de la manera que lo jugaron. Creo que los chicos han jugado un campeonato muy bueno, siendo siempre nosotros mismos, llevando a cabo una idea de ir siempre hacia adelante, de ser protagonistas, y hoy (por este domingo) obtuvimos lo que merecíamos», declaró a la TV argentina Javier Mascherano en pleno festejo en Caracas.

Javier Mascherano no se guardó elogios para con sus dirigidos en la Selección argentina Sub 23 al lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos 2024.

habló de las críticas

Sobre las críticas que siempre rodearon a su figura a partir de algunos resultados negativos en otras competiciones al frente de las selecciones juveniles, Javier Mascherano dijo que «tiene que ver con lo que me pasó en la Selección, y desde el primer día, cuando me ofrecieron ser DT de la Selección juvenil, sabía que tenía que convivir con eso».

«Mi relación con la selección siempre fue muy controvertida y seguirá siendo así, pero lo importante es aceptar las críticas para crecer», sostuvo.

Al momento de los agradecimientos, el DT ni dudó: «Primero le agradezco a mi familia, que son los que tienen que soportar muchas veces todos estos malos tragos que uno tiene cuando decidió el camino de entrenar».

Por último se refirió a la posibilidad de sumar a tres jugadores mayores de 23 años para la cita olímpica, y en especial a Lionel Messi o a Ángel Di María. Mascherano dijo que «sabemos que Leo es muy hincha de la Selección y sigue a todas las juveniles, pero ya habrá tiempo para hablar».

«Como entrenador tengo la obligación de invitarlos, pero uno también entiende que tienen otros compromisos, y dependerá un poco de eso.