Massa anunció una suma fija de $60.000, en dos cuotas,para trabajadores con salarios netos de hasta 400.000 pesos

Será no remunerativa y por única vez y será “absorbible” en las negociaciones paritarias. El estado asumirá parte del costo en el caso de micro y pequeñas empresas. Lo mismo vale para los empleados públicos. En total, la medida alcanzaría a 5,5 millones de trabajadores

El ministro Sergio Massa anunció el pago de una suma fija de $60.000 pesos para empleados del sector privado.

Será pagadera en dos cuotas mensuales, tendrá carácter no remunerativo y será “absorbible” en las paritarias salariales que negocien sindicatos y empresas.

El jefe del Palacio de Hacienda limitó el pago de este extra a trabajadores con salarios netos de hasta $400.000 mensuales. Precisó además que el Estado asumirá el costo de la medida mediante al pago a cuenta de contribuciones de Microempresas (hasta 100%) y Pequeñas Empresas (hasta el 50%)

Se calcula que la medida alcanzará a 5,5 millones de trabajadores.

Para los empleados del Sector Público habrá el mismo beneficio: una suma fija de $60.000 pagadera en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias. Y también se limitará a los empleados con salarios netos de hasta $400 mil mensuales.

En su mensaje difundido por redes sociales, Massa dijo textualmente:

“Quiero contarle a nuestros trabajadores y trabajadoras -que son la fuerza económica de la Argentina- que hemos dispuesto una suma fija de $60.000, pagadera en dos tramos de $30.000 en septiembre y octubre a cuenta de la futura paritaria,.con el objeto de reforzar el poder de compra del salario”.

Además, prosiguió, “en paralelo, para cuidar a nuestras pymes, en el caso de las micropymes vamos a devolver en el 100% de las contribuciones y en el caso de las pymes en el 50% de las contribuciones, el esfuerzo que hagan para ayudar a nuestros trabajadores con su ingreso”.

Massa estimó que con esa medida serán alcanzados unos 5,5 millones de trabajadores del sector privado con salarios de hasta 400.000 pesos.

En la parte final de su mensaje el ministro anunció la misma medida para los empleados públicos nacionales e instó a provincias y municipios a hacer una contribución similar.

“Quiero aprovechar para contarlos a los trabajadores del sector público nacional que aquellos que tengan salarios de hasta $400.000 van a recibir una suma fija, en dos tramos, de $ 60.000 que será absorbibles después en el marco de la discusión paritaria”, señaló.

