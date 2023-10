Massa reconoció que «hay una deuda» con los trabajadores

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró que “tiene claro que si Argentina tiene una deuda es con los trabajadores por los seis años de caída del salario”.

“Voy a ser el Presidente de los trabajadores argentinos porque hay una sola clase de hombres: los que trabajan”, señalo Massa en un acto en la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza, donde concluyó una caravana que se inició en Berisso.

Antes había señalado que en las elecciones del 22 de octubre se discute si Argentina retrocede «60 años hasta terminar en esclavitud» en materia de derechos laborales y llamó a «construir una nueva mayoría» para constituir un gobierno de unidad nacional a partir del 10 de diciembre.

Massa formuló estas declaraciones al participar junto al diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, del estreno del documental «Un hermano del sur» donde se homenajeó al fallecido expresidente Néstor Kirchner.

«Quiero que me ayuden a plantearle a cada compañero que hoy trabaja, que lo que está en discusión es si se mantiene el derecho a la indemnización, a las vacaciones pagas o si retrocedemos 60 años hasta la esclavitud en Argentina», aseguró Massa al encabezar el acto en el Día Nacional de la Identidad Villera.

«Al igual que en 2003, cuando teníamos que abrir los brazos y construir una nueva mayoría en Argentina, el 22 de octubre también empieza ese tiempo. Quiero que nos preparemos para abrazar a aquellos radicales, socialistas, independientes, hombres y mujeres del mundo del trabajo y empresarios que crean en un proyecto nacional. Que vengan el 10 de diciembre a formar parte en la Ciudad y en la Nación de nuestro gobierno de unidad nacional», apuntó Massa.

El documental en el que se retrata la visita de Néstor Kirchner al Bajo Flores porteño, en 2003, se estrenó hoy en ese barrio en una ceremonia que contó con la participación de Máximo Kirchner, el candidato a jefe de gobierno Leandro Santoro y la legisladora Paula Penacca.

En ese contexto, Massa señaló que en estas elecciones «estamos discutiendo si las vacunas de nuestros hijos son gratuitas o si tiene que pagar 1 millón 100 mil pesos al año para tenerlas».Massa llamó a la militancia a contarle a la gente que «cuando se plantea la libre venta de armas «están mandando a nuestros hijos al colegio armados», en referencia a una de las propuestas sostenidas por el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

«Queremos a nuestros pibes con una notebook en la mochila y no con un arma», subrayó.

Sobre las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, Massa advirtió a los porteños que «no viven en un reinado» y que no tienen que «resignarse a que el cambio de jefe de gobierno sea por transmisión sanguínea», al aludir al postulante de Juntos por el Cambio en el distrito, Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri.