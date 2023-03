Master 1000: el argentino Francisco Cerúndolo agranda su idilio con Miami

Francisco Cerúndolo derrota a Lorenzo Sonego en octavos de final del Masters. La lluvia, el retraso de la programación, un cambio de cancha, la inspiración de su rival… con todo pudo Francisco Cerúndolo en la jornada de octavos de final del Miami Open presentado por Itaú. Este evento sigue sacando lo mejor del argentino.

Poco después de la 1:00 de la mañana en Miami, Cerúndolo se impuso por 3-6, 6-3, 6-2 ante Lorenzo Sonego para firmar su regreso a cuartos del torneo donde hace un año alcanzó las semifinales en su debut de un cuadro principal de Masters 1000.

A pesar de tantos contratiempos vividos en la jornada debido a la lluvia, su idilio en esta ciudad cada vez se vuelve más mágico.

“Es durísima la espera. Yo vine a las 2:00 de la tarde pensando en jugar a las 7:00 de la noche. Entré en calor a las cinco y, de repente, entré a la pista a las 11:00 de la noche”, aseguró tras el encuentro. “Estuve cinco horas sentado en la sala de jugadores. Luego no sabés si jugás o no jugás, después te cambian a una cancha que es muy diferente a la inicial. Pero son cosas del deporte y te tienes que adaptar”.

Un día después de vencer a Felix Auger-Aliassime para firmar su primera victoria ante un Top-10 en pistas rápidas, el diestro de 24 años sigue revalidando su gran nivel en esta quincena en la que también había dejado a Aleksandar Kovacevic en el camino. El No. 31 del Pepperstone ATP Ranking terminó de sellar en la madrugada del miércoles su triunfo para dejar en 1-0 su historial con el italiano, No. 59 del escalafón.

Después de perder la primera manga, Cerúndolo se las arregló para aumentar su nivel en las siguientes dos. De hecho, quebró en dos ocasiones tanto en el segundo parcial como en el tercero, y acumuló un total de 25 tiros ganadores (13 más que su rival) para prevalecer en poco más de dos horas de juego.

“Aunque jugando mal, el primer set lo empecé quiebre arriba, pero luego erré ocho bolas de mitad de cancha para delante después del saque. Me costó mucho acostumbrarme al pique de la bola, estaba patinando bastante. En el segundo set y en el tercero me adapté muy bien y jugué un gran partido”, agregó.

Su próximo rival será Karen Khachanov, con quien tiene récord de 0-1 tras caer el año pasado en el Masters 1000 de Canadá. Pero no solo por eso el No. 16 del mundo será un rival de cuidado para el argentino. También por el nivel que arrastra en Miami, donde viene de vencer al griego Stefanos Tsitsipas 7-6(4), 6-4 para detener una racha de 23 derrotas ante miembros del Top-10.

“Khachanov es un jugador muy completo, es muy alto, saca muy bien y le pega muy fuerte. Además, defiende muy bien, contragolpea en largo, trae muchas pelotas, le gusta luchar, guerrear», dijo sobre su duelo del jueves. «Ya perdí una vez, fue una batalla durísima. Él viene jugando muy bien, pero yo me voy a enfocar en mi juego. Si sigo como vengo jugando, me tengo fe”.

