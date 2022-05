Matías Alé lloró al recordar el apoyo incondicional de su mamá cuando estaba enfermo

Compartir

“Sin ella no hubiera sido posible estar bien”, afirmó el actor en una charla a corazón abierto con Carmen Barbieri.

Matías Alé vivió un momento muy emotivo en su último día como conductor de Mañanísima (Ciudad Magazine). El humorista reemplazó a Carmen Barbieri, quien acaba de llegar de Brasil luego de la operación de su hijo, Fede Bal.

En la despedida, el actor se sorprendió a recibir un mensaje sorpresa de su madre, Elena. Luego, recordó el apoyo incondicional que recibió en 2015 cuando sufrió un brote psicótico. Un año más tarde volvió a ser internado debido a una crisis. “Mi mamá me acariciaba la frente hasta que yo me dormía. Sin ella no hubiera sido posible estar bien”, dijo entre lágrimas.

“Yo la amo, ella lo sabe. Es la persona más importante de mi vida, con mi hermano. Y mis amigos. Que no se fueron”, señaló Matías a modo de agradecimiento a Elena. “Cuando yo estaba internado, los días de visita eran los miércoles y los domingos. Ella me venía a ver, y teníamos una hora y media de visita, pero cuando se iba, la clínica cerraba las puertas. Yo lo único que quería era que llegue de nuevo el miércoles”, agregó.

Además, reconoció que su mamá sufrió muchísimo por toda esta situación y aprovechó para mandarle un mensaje frente a las cámaras: “Te amo con todo mi corazón. Gracias y perdón si algo no salió como vos querías”.

Por otra parte, Matías pasó un momento un poco incómodo al frente del programa cuando se le ocurrió intentar seducir al aire a Estefanía Berardi, integrante del panel del ciclo. Pero ella no sólo le cortó el rostro sino que además logró incomodarlo.

Alé comenzó a leer los mensajes del público y llegó uno dedicado a su figura: “Me encantaría conocerte Matías”, leyó de parte de una seguidora del programa. Y él, muy pícaro, le contestó: “Chicos, yo soy muy fácil, eh. Soy muy gauchito. A mí me conocés enseguida”. Eso dio pie a que Estefi le preguntara por su situación sentimental. “¿Estás solo Mati?”, quiso saber ella. “Sí, mi amor”, contestó él de lo más galante. “¿Y te gustaría conocer a alguien?”, se la siguió la panelista. “Sí, mi amor. Decí que llegué tarde con vos”, dijo el actor.

De pronto, el musicalizador quiso poner en clima con un viejo tema romántico de César Banana Pueyrredón, y Matías invitó a bailar a Estefi, pero ella no quiso saber nada. “Yo tengo Tinder, tengo Happen, tengo todo. Me pasa que no me creen que soy yo”, contó Alé cuando lo consultaron acerca de cómo hacía para conocer mujeres en la actualidad. Otro panelista del programa lo consultó al respecto de las experiencias con esas plataformas. “Me comí varios garrones, llegué a citas y me fui. No era la de la foto, era mi tía Clota”, manifestó el ex de Graciela Alfano..

Perdido por perdido, Matías insistió con la periodista. “¿No tenés alguna amiga que sea parecida a vos?”, le dijo a Estefi. Pero ella le redobló la apuesta y logró incomodarlo: “En algún momento vos me hablaste por Instagram. Fue hace un montón”, le dijo y desconcertó a un Alé rojo de la vergüenza.

