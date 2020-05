Matías Defederico y la posibilidad de participar con Cinthia Fernández en el Bailando

Compartir

Atrás pasaron quedar los conflictos mediáticos entre Cinthia Fernández y su exmarido, Matías Defederico. Así lo confirmaron ambos al contar que durante la cuarentena el futbolista visita la casa de la panelista, donde viven sus hijas Charis, Bella y Francesca.

Es más, Defederico le contó en exclusiva a Ciudad que no descarta participar con Cinthia del Bailando.

Al ser consultado sobre si le gustaría participar en algún momento con su ex en ShowMatch como ella hizo el año pasado con Martín Baclini, Matías sorprendió al responder: “Claro que bailaría, pero no por el show, lejos estoy de eso. Hubiera entrado el año pasado, pero para que nuestras hijas vean un mensaje que aunque su papá y su mamá estén separados se apoyan en lo todo lo que hacen”.

El jugador además reveló que Cinthia incluso le propuso mudarse a su casa durante el aislamiento pero él declinó la oferta: “Gracias a Dios estamos teniendo una excelente relación después de casi tres años, buena onda y todo. Es más, ella me ofreció quedarme en la casa, pero le dije que así estamos bien. Estamos cerca y cualquier emergencia que surja estoy en cinco minutos”.