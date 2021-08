Matías Kulfas: “Hemos logrado estabilizar el precio de la carne”

Compartir

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que en los últimos meses se logró “estabilizar el precio de la carne”.

“Hemos logrado estabilizar el precio, en junio dejó de subir, en julio tuvimos una leve baja y con el escenario más ordenado apuntamos a normalizar el tema”, dijo el ministro en una entrevista con periodistas de todo el país de Radio Nacional.

Recordó las medidas que se tomaron para regular las exportaciones de carne y que se logró estabilizar los precios, al tiempo que consideró que “la solución de este problema es aumentar la producción, es el Plan Ganadero; la producción está estancada desde hace 4 décadas y pasamos de 25 a 45 millones de argentinos”.

“Vayamos de 3 a 5 millones de toneladas anuales de producción y vamos a poder aumentar las exportaciones; este es el camino, en el medio hay tensiones pero el rumbo lo tenemos bien claro”, aseguró.

Asimismo, dijo que “compartimos la preocupación por el precio de los alimentos que sufrieron una inflación de costos, los precios internacionales tuvieron un impacto muy significativo, subieron productos básicos que impactaron en la cadena, las materias primas aumentaron 52% en dólares” por lo cual “hemos reforzado programas específicos como Precios Cuidados”. Consultado sobre la rebaja del IVA dijo que “es un tipo de medida que no funciona, o no es efectiva porque termina diluyéndose en la cadena; lo implementó Macri y los precios siguieron subiendo, el efecto se perdió”.

Sostuvo que “nuestra apuesta es aumentar la producción, darle más peso a las pymes, la Ley de Góndolas va a ser fundamental en ese sentido”.

Agregó que otra medida en la que se trabaja es “tener nuevos centros productivos en cada provincia, porque hay mucho costo logístico, costos innecesarios por no tener más unidades productivas, un plan federal de descentralización de los alimentos, esto nos va a permitir tener alimentos más baratos”.

“Estuvimos reunidos hace dos días con la gobernadora Alicia Kirchner, venimos trabajando en fortalecer el financiamiento para las pymes santacruceñas y trabajando en proyectos estratégicos, uno de los desafíos que tenemos es como descentralizar la producción de alimentos en toda la Argentina”, concluyó.

