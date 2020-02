Matilda, la hija de Luciana Salazar, cambió de look antes de empezar el jardín de infantes

Compartir

“Flequillo para Matu antes de empezar el K2”, escribió Luciana Salazaar en su cuenta de Instagram y compartió las fotos de su hija Matilda con nuevo look, a días de comenzar la salita de dos del jardín de infantes.

“Cada día más hermosa”, “Bella”, “Le queda hermoso”, “Preciosa rubia”, “Linda, linda, linda”, “Hermosa como vos”, “Le queda diez puntos”, “Bonita” y “Por Dios, es tan bonita”, fueron algunos de los casi quinientos comentarios que obtuvieron en la red social las fotos de la pequeña que cumplió dos años en diciembre, además de casi 50 mil “Me gusta”.

La beba, que tiene más de 200 mil seguidores en las redes, enfrentará en unos días un gran desafío: comenzar la etapa escolar. Su mamá eligió que empezara a los dos años y en una escuela bilingüe, para que conozca desde pequeña su lengua nativa, ya que nació en Estados Unidos, gracias a una subrogación.

Desde la cuenta de Instagram de Matilda, que es manejada por su mamá, ambas compartieron más fotos del look. “Hoy me cortaron el flequillo, ¿les gusta?”, rezaba la leyenda de la publicación que llegó a los casi mil comentarios y más de 30 mil “Me gusta”.

“Comienza una nueva etapa, son todos desafíos que te va poniendo la vida como madre. Lo único que quiero es que crezca con mucho amor, alegría, y darle todo lo que pueda para que tenga su mejor formación», había dicho Luciana a Teleshow el 15 de diciembre, el día en que la nena cumplía dos años.

“¡Estoy feliz! Tengo una hija maravillosa, en todo sentido, y me enorgullece su crecimiento, cómo está dando sus primeros pasos, su hablar, su manera de desenvolverse. A veces hasta me cuesta creerlo», había agregado, sorprendida con lo rápido que veía crecer a su hijita: «Es increíble cómo pasaron dos años de aquel día en que estábamos en Estados Unidos con toda mi familia esperando ese momento tan especial y único, como es la llegada de un hijo”.

Días antes del nacimiento de su hija, Luciana había explicado el por qué del nombre: «Hace unos años fui a Londres y vi Matilda, el musical. Era una nena muy risueña, muy linda y pensé ‘El día que tenga una hija le voy a poner ese nombre’”.

Madre e hija estuvieron en el verano disfrutando de unos días de vacaciones en Miami juntas. Anteriormente, Luciana había recibido el 2020 en Punta del Este con amigos, a donde había ido por trabajo y Matilda en Pinamar, con sus abuelos. Durante la segunda semana de enero se reencontraron y luego de estar unos días en Buenos Aires, tomaron un avión a Estados Unidos.