Matthaüs se deshizo en elogios para Erling Haaland

Desde que irrumpió en la élite del fútbol europeo hace poco más de un año, Erling Haaland se ha convertido en uno de los mejores delantero del mundo. Esta temporada, lleva 17 goles en 14 partidos y la lista de sus pretendientes es cada vez más grande. Sus rendimientos en el Borussia Dortmund lo ponen en el radar de varios clubes de prestigio, algo que tienen claro en Alemania.

En este contexto, Löthar Matthäus le ha dedicado unas palabras al artillero noruego de 20 años que difícilmente se quede mucho tiempo más en la liga alemana.

“Esta positividad que irradia, transfiere al equipo. Por eso creo que Haaland ya no jugará en Dortmund y dará el siguiente paso”, dijo la leyenda del fútbol alemán.

Matthäus lógicamente también se mostró muy feliz de que un joven tan talentoso sea parte del fútbol alemán y cree que ha caído en el club indicado: “El Borussia Dortmund tiene que estar contento de haberlo conseguido porque es un delantero que encaja en un club”

Posteriormente, el campeón del mundo habló de las cualidades futbolísticas que hacen que Erling Haaland sea un jugador “irremplazable” y, pase a su juventud, lo puso a la par de Robert Lewandowski en el Bayern Múnich.

“A sus 20 años, es una máquina. Es un delantero que vuela. Aporta positividad al equipo a la vez que aporta goles. Es irremplazable. Haaland es considerado en Dortmund de la misma forma que Lewandowski lo es en el Bayern: el jugador de arriba que, no solo es responsable de marcar goles, si no también de arrastrar al equipo con él. Es un líder con 20 años. Sabe lo que debe hacer. Trabaja en defensa también, algo que disfruto mucho cuando veo a Lewandowski haciéndolo también. Él no es solo un delantero fijo. Su forma de pensar, para un chico de 20 años… Que no solo piensa en él mismo, si no en todo el equipo”, analizó Matthäus.

