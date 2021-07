Max Verstappen ganó la primera carrera sprint de la historia en la Fórmula 1 y largará en la pole del GP de Gran Bretaña

Compartir

El piloto de Red Bull se quedó con el primer puesto en la largada y dominó el nuevo formato de principio a fin en Silverstone. Segundo finalizó Lewis Hamilton y tercero Valtteri Bottas

La fecha 10 del calendario de la Fórmula 1 se correrá en el histórico circuito de Silverstone y tuvo el estreno de la carrera sprint, un nuevo formato que se pone en práctica para la categoría. A pesar que Lewis Hamilton había logrado ser el más veloz en la clasificación, Max Verstappen tomó la ventaja en la largada, ganó la prueba de punta a punta y largará desde el primer lugar de la grilla de partida en la gran final del domingo.

La competencia tuvo una duración de 17 vueltas y con una extensión de 100 kilómetros, un tercio del tiempo que tienen los Gran Premios tradicionales. Gracias a ganar la carrera sprint en Silverstone, el piloto neerlandés de Red Bull sumó tres puntos más para el campeonato de pilotos. Hamilton terminó en el segundo lugar -sumó 2 unidades- y el tercero fue el otro Mercedes de Valtteri Bottas, que tuvo un punto como premio.

Una vez que finalizó la competencia corta, los tres pilotos que terminaron en el podio se subieron a un camión que los llevó a dar una vuelta por el circuito como se realizaba en viejas épocas de la Fórmula 1. Además, a Verstappen, por ser el ganador de la prueba, se le colocó la histórica corona de laureles, otro signo distintivo que la categoría utilizaba en décadas anteriores.

“Tuve un comienzo realmente bueno y esa fue una gran pelea con Lewis desde el principio. Se podía ver que estábamos presionando fuerte ya que había muchas ampollas en nuestros neumáticos. Creo que mañana será una carrera muy emocionante y estamos deseando que llegue”, dijo el piloto de los Países Bajos.

El que se mostró apesadumbrado por perder la oportunidad de acortar la distancia en el torneo al líder fue Hamilton. “En primer lugar, permítanme agradecerles a los fanáticos, su energía es increíble. Lo di todo hoy, lamento no haber podido ganar por ellos. Mañana pelearemos de nuevo, pero ellos (por los Red Bull) son tan fuertes”, confesó el británico siete veces campeón del mundo.

El cuarto puesto de la carrera sprint fue para el monegasco Charles Leclerc a bordo de su Ferrari. Detrás de él, en el quinto y sexto lugar, terminaron Lando Norris y Daniel Ricciardo con los McLaren. Fernando Alonso (7°), Sebastian Vettel (8°), George Russell (9°) y Esteban Ocon completaron los 10 primeros en el circuito de Silverstone.

La organización de la F1 confirmó que, además del debut de este formato en Gran Bretaña, también se llevará a cabo en el autódromo de Monza, Italia, en la fecha que se disputará del 10 al 12 de septiembre y la otra opción donde se realizaría sería en el circuito de Interlagos, Brasil, en el primer fin de semana de noviembre. Esa jornada todavía resta su confirmación.

De esta forma, y según el resultado que tendrá en el mundo de la categoría y teniendo en cuenta el impacto positivo o no que tendrá la carrera sprint en los fanáticos de la categoría será que la FIA y el grupo Formula One Management decidirán si esta modalidad se impondrá para todo el año calendario 2022.

