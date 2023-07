Max Verstappen y Red Bull, imparables en la F 1

Max Verstappen y Red Bull volvieron a vencer, en este caso en el Gran Premio de Hungría. Pero también hicieron historia al conseguir la escudería austriaca su undécima victoria consecutiva en una misma temporada e igualó una marca de McLaren en 1988, en plena época de Ayrton Senna y Alain Prost. Pasaron 35 años y la escuadra de la bebida energizante sumó nueve triunfos con el neerlandés, que se sigue alejando en la cima del campeonato, y dos con Sergio “Checo” Pérez.

Luego de perder la clasificación del sábado por solo 3 milésimas a manos de Lewis Hamilton (Mercedes), en la largada Verstappen fue por todo y tras la largada llegó con todo a la primera curva y dio cuenta del británico.

Fue un arranque caótico con el insólito toque entre los dos pilotos de Alpine, Esteban Ocon y Pierre Gasly. Y los golpes de escena siguieron con Oscar Piastri que con su McLaren saltó del cuarto al segundo puesto y detrás Carlos Sainz que con su Ferrari tuvo un comienzo espectacular pues superó cinco rivales ya que luego de partir undécimo se ubicó quinto. Quedó detrás de su compañero Charles Leclerc, habrá que ver si hubo orden de la Scuderia para que el español no supere al monegasco.

A partir de ahí se vio el habitual monólogo de Verstappen que tuvo una estrategia de dos detenciones en los boxes, en las vueltas 24º (gomas duras) y en la 52º (compuesto medio). En un momento llegó a sacarle 12 segundos a Lando Norris, que con el otro McLaren tuvo otra buena labor luego de ser segundo en Gran Bretaña.

Hamilton, por su parte, no pudo mantener el ritmo con el neumático blando y en su primera detención le colocaron el compuesto duro. El séptuple campeón mundial volvió a la pista en la octava posición. .Luego el séptuple campeón mundial en un tramo de la carrera llegó a ubicarse tercero aprovechando las dos paradas en los boxes de Piastri y de Sergio “Checo” Pérez, con el otro Red Bull.

Luego Checo pudo avanzar y trepó hasta el tercer puesto. Fue una buena labor del mexicano que había largado noveno. No obstante, el azteca sigue muy lejos de su compañero de equipo, quien se encamina a su tercera corona al hilo en la Máxima.

Verstappen logró su noveno triunfo, el séptimo en fila en el presente ejercicio. En el podio fue escoltado por Norris y Checo Pérez. El top diez lo completaron Lewis Hamilton (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin) y Lance Stroll (Aston Martin).

En el último tramo de la competencia Verstappen dominó alcanzó su noveno triunfo en la temporada. “Tuvimos una muy buena largada y trabajamos mucho en ello. Tenía la parte interna y esa curva era mía. Fui un poco tarde en la frenada. El auto hoy con cualquier tipo de neumático anduvo bien”, dijo Max.

En tanto que Norris sostuvo que “tuve bastante lucha en el principio. Pero por ahora los Red Bull son muy rápido. La gente en la fábrica hizo un gran trabajo (por las actualizaciones en el auto)”.

Checo Pérez fue elegido en la votación virtual por los fanáticos como “Piloto del Día” y contó que “estábamos muy cerca de la segunda posición. Pero final mente tuvimos una gran estrategia con el equipo y conseguimos un gran resultado. De ahora en más voy a tratar de estar siempre en el podio en el fin de semana”.

Esto le permitió a su escudería equiparar el hito que había conseguido McLaren en la temporada 1988, en la que obtuvo victorias en las once primeras carreras con Senna y Prost, en un duelo que al final de la temporada terminó venciendo el brasileño que logró el primero de sus tres títulos.

A diferencia de aquella temporada de hace 35 años, con esos dos gigantes peleando por el título en una definición que fue en Japón al final de la temporada, este año Red Bull Verstappen lograría su tercer cetro otra vez de forma anticipada como ocurrió en 2022.

En 1988 la racha de McLaren se cortó en la duodécima fecha en el Gran Premio de Italia, donde los McLaren tuvieron problemas y Ferrari logró un épico 1-2 con Gerard Berger y Michele Alboreto. Fue justo en Monza, el “Templo de la Velocidad”. Ocurrió el 11 de septiembre de ese año y siempre se dijo que fue el primer milagro desde el cielo de Enzo Ferrari quien había fallecido el 14 de agosto. Ahora parece que solo un milagro para otro piloto puede impedir un nuevo triunfo de Verstappen en la Fórmula 1. Habrá que ver si esa ayuda celestial para el resto llegará el próximo fin de semana en el Gran Premio de Bélgica en el legendario Autódromo de Spa-Francorchamps.

Relacionado