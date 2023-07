Branda: «El próximo presidente debe tener musculatura política»

Visitó ayer el piso de Expres en Radio, el precandidato a parlamentario del MERCOSUR por el PJ, Ricardo Branda quien durante una extensa entrevista hizo un análisis de la actualidad del país, la oposición y la crisis donde adelantó que el próximo presidente de la Argentina deberá realizar fuertes cambios que no serán fáciles ni gratos para el conjunto de la sociedad, pero sí necesarios. “El próximo Presidente debe tener musculatura política para afrontar fuertes cambios”, aseveró.

Primero, Branda indicó que si bien ha estado alejado de los cargos públicos su vida jamás se alejó de la política. “Nunca me alejé de la política, si de los cargos políticos, mi último cargo público fue la vicepresidencia segunda del Banco Central de la República Argentina en el 2005, fue en un momento interesante del país porque yo me senté en el BCRA un día jueves y el lunes fue el corralito, fue un momento difícil y complicado”, dijo.

Seguidamente, en lo que respecta a la situación actual del país, el mismo fue consultado si es que es posible comparar similitudes con la época del Corralito y del “que se vayan todos” a lo que respondió “la gente mide a sus dirigentes, al no tener el resultados que ellos consideran, que no están como quisieran el ‘que se vayan todos’ es una forma de expresar su bronca, sus frustraciones, sus necesidades; muchos hoy ven canalizados sus intereses en la figura de Javier Milei, que es un anarquista y antisistema”.

Al hablar de cómo ve la situación del país indicó que “está muy complicada, frágil y vulnerable, porque el problema mayor nuestro es la inflación donde yo considero que es un tema netamente monetario, si bien tiene otros componentes, básicamente es monetario; nosotros el déficit fiscal lo purgamos con emisión y eso evidentemente dejó de cumplir la función que tiene el Banco Central que es el cuidado del valor de la moneda”. Dijo que entramos en esa situación y ahora hay que salir y que “lamentablemente vamos a salir generando dolor en la población porque de esto no se sale sin generar efectos colaterales desde el accionar. En toda crisis se da la posibilidad fuerte de cambio y todo cambio produce de alguna forma efecto no deseado”.

Sergio Massa, FMI y déficit fiscal

Otro punto del que se habló con Branda fueron las elecciones que se vienen, tanto las PASO como las generales. “Hace un año atrás nadie dudaba de que Juntos por el Cambio iba a ganar, hoy eso está en duda, porque hubo una fórmula de unidad nacional que es Massa-Rossi y eso es muy importante respecto al resto”, opinó.

“Sergio Massa tiene características que son sumamente importantes, una es que es audaz, es inteligente y no tiene temores, características que tuvo también un líder nuestro que fue Carlos Menen, si bien son personas distintas algunas características se asimilan entre ellos dos”, aseveró en cuanto al precandidato de “Unión por la Patria”.

En cuanto a la gestión del actual Ministro de Economía del país y su contacto con el Fondo Monetario Internacional asintió: “hay tensiones que se producen en cada uno para lograr sus objetivos, hay un tire y afloje; no hay que olvidar que el Fondo tiene su macula en este tema porque en nuestro caso la continuidad del Estado es innegable y el que asume tiene que hacerse cargo, hay que corregir lo que los otros hicieron mal. Y yo creo que el Fondo también es responsable porque no hizo las cosas bien, financiaron a Macri su déficit”.

Al hablar del crédito que en su momento tomó Mauricio Macri sentenció: “siempre es bueno porque es un crédito barato, el problema es para qué uno pide el préstamo, generalmente lo hace para hacer obras o purgar alguna situación momentánea, pero con Macri fue directamente para buscar un financiamiento para el déficit, si hay algo que muchos políticos entendieron es que no hay que perder el superávit fiscal. En Formosa, quien entendió eso perfectamente es nuestro gobernador el Dr. Gildo Insfrán y fue por su lomo, porque él sufrió lo que fue el déficit fiscal, después entendió muy bien cómo se debe ordenar la economía y hace 20 años que tiene superávit fiscal y un fondo anticrisis, es uno de sus mayores logros”.

Crisis

Continuando con la charla, el precandidato a parlamentario del MERCOSUR por el PJ se sinceró y dijo que la crisis va a seguir, y que el que venga tendrá que hacer fuertes cambios para hacerle frente a la inflación, el problema en general de la gente. “Esta crisis la vamos a seguir teniéndola, el que llegue tiene que tomar decisiones fuertes y debe tener un gobierno fuerte de unidad nacional, es decir, para poder llevar adelante los cambios tiene que tener musculatura política”, expuso.

“Hay que revertir el estado en que estamos hoy. Lo que hay que entender es que con esta crisis económica se apagaron los motores de ascenso social, hay que ponerlos en marcha nuevamente y eso se logra ordenando la economía, con educación, salud y por supuesto la seguridad que en otras provincias es un tema grave”, agregó y además dejó en claro que esto se logra con política.

Oposición

En lo que respecta a la oposición, Branda insistió en que es necesario llegar a un “consenso” y acompañamiento entre todos los sectores. “Yo creo que van a tener que fumar la pipa de la paz y tragar el humo, porque la crisis va a ser importante. Van a tener sentarse a consensuar y pensar juntos, o ver las cosas con las que se puedan coincidir. La cuestión no es detectar los problemas porque ya los conocemos, lo que hay que ver es cómo vamos a buscar soluciones, y analizar los menores efectos colaterales de nuestras acciones para ordenar la macroeconomía”, señaló.

Cuando se le preguntó qué opina de la afirmación de que “el actual de gobierno nacional es pero al de Fernando De la Rúa”, contestó explicando que “la democracia está en deuda con la Argentina, nosotros abrazamos la democracia como un sistema de organización política y social, y como un modo personal de vida, pero en 40 años de democracia no hay que cargar las tintas solo a uno, todos los que estuvieron han aportado algo parta que hoy estemos en el lugar que estamos los argentinos; este es un tema donde no hay que mirar solo una parte de la película”.

Momento en que decidió

unirse al espacio de Insfrán

Teniendo en cuenta que hace tiempo, Branda estaba en un espacio opositor al de Insfrán fue consultado por el momento en que decidió que había que unirse al mandatario provincial. “Fue cuando la población dijo que le gustaba lo que estaba haciendo Insfrán, yo creo que eso es esencial, si uno está dentro del sistema democrático es así, en la interna nosotros perdimos, entonces me parece a mí que la gente lo eligió; lo mismo sucede con el tema constitucional donde nosotros en su momento teníamos una interpretación distinta del artículo 129, después se reformó la Constitución; pienso que la gente dijo que sí. Cuando está el soberano decidiendo va más allá de nuestras pretensiones e ideas, hay que someterse a eso”, enfatizó, aunque especificó que, por supuesto existen diferencias, pero “las hablamos dentro del partido, en forma privada porque no podemos discutir en público. Es normal que haya diferencias y las tratamos de superar de la manera en que corresponde”.

PASO

Finalmente, el peronista opinó en cuanto a las PASO donde se mostró en desacuerdo porque “matan los partidos políticos”. “Yo no estoy de acuerdo con las PASO, se las puso para una situación muy especial, es una votación más. El sistema democrático está basado en los partidos políticos, las PASO mata los partidos porque son abiertas y obligatorias para todo el mundo y cómo opinan los partidarios ahí si están mezclados con la gente que no es del partido; me parece que el partido siempre fue filtro para que lleguen los mejores, y la militancia obedece a eso”, cerró.