Máxima tensión en el plantel de Portugal: el video del recibimiento de Bruno Fernandes a Cristiano Ronaldo tras sus explosivas declaraciones

Los portugueses son compañeros en el Manchester United. El volante le reprochó algo al delantero, que viene de hacer explosivas declaraciones sobre la interna que vive en el club inglés

La selección de Portugal buscará ser animadora en el Mundial de Qatar 2022, en el el último de Cristiano Ronaldo que a sus 37 años quiere llegar lo más lejos posible con su selección. Pero el clima interno no es bueno entre la máxima figura lusitana y su compañero en el Manchester United, Bruno Fernandes, ya que un video reveló un momento de tensión entre ellos. CR7 no estuvo disponible en los últimos encuentro de su club en el que el entrenador por una misteriosa enfermedad, pero la bomba explotó al afirmar que se siente traicionado dentro del conjunto inglés. Esto no le cayó bien a su compatriota y se lo hizo saber una vez que se encontraron en el vestuario en el umbral de la Copa del Mundo.

Las imágenes que fueron tomadas por la CNN muestran el ingreso de Fernandes al vestuario y Cristiano lo saludó de forma amigable, pero su compañero no le correspondió de la misma manera e incluso se ve que le dijo algo, como reprochando algo. Lo tomó del brazo derecho y le dijo algo a CR7 que no le gustó. De inmediato el volante se dio vuelta y siguió su camino ante la atónita mirada del delantero.

Ambos son referentes del equipo lusitano y el testimonio fue subido a las redes sociales y se volvió viral. El tema debió ser un balde de agua fría para el entrenador Fernando Santos ya que algo se rompió entre dos de sus máximas figuras y a solo seis días del inicio de la Copa del Mundo y a nueve del debut ante Ghana, por el Grupo H en el que también están Uruguay y Corea del Sur.

En sus declaraciones, CR7 reveló un mal clima interno que vive en el Manchester United e involucró al director técnico, Erik ten Hag, y otras personas de la entidad, que a su vez anunció fuertes sanciones al futbolista que desde comienzos de la temporada tuvo reparos para jugar ya que quiso irse a pesar del contrato que lo liga hasta el 30 de junio de 2023.

Cristiano volvió al United con ánimos de un cambio de aire a mediados de 2021 luego de esta tres temporadas en la Juventus, pero luego de un año en el que mostró su vigencia, no quiso continuar porque consideró que Los Diablos Rojos no tenían un plantel competitivo para pelear por el título en la Premier League, en la que marchan quinto en el campeonato. Además, su anhelo era disputar la Champions League y en el ámbito internacional su club sólo logró pasaje a la Europa League, la segunda competición de clubes en el Viejo Mundo.

En el presente ejercicio, con el elenco británico CR7 disputó 16 encuentros y marcó 3 goles. Siendo un profesional súper competitivo son métricas que no se ajustan a lo que habitualmente el artillero suelen rendir y más en el periodo previo a la Copa del Mundo. En dicha entrevista el jugador dio a entender que no le dieron la continuidad necesaria con la cita de Qatar cada vez más cerca.

Es habitual que Cristiano Ronaldo sea noticia por algún gol espectacular o romper récord con sus métricas, aunque esta segunda temporada tras su regreso al United las novedades sobre el portugués apuntaron a conflictos internos o chances de emigrar como las versiones sobre contactos con Barcelona, Atlético Madrid, Milan o el Napoli.

En la Copa del Mundo selección la portuguesa debutará con Ghana el 24 de noviembre, luego se enfrentará a Uruguay (28 de noviembre) y cerrará su participación en el Grupo H con Corea del Sur (2 de diciembre). Cristiano Ronaldo llegará como el emblema de su selección y principal figura.

