Mayans dijo que el acuerdo Bullrich-Milei «no tiene ningún peso político»

El jefe del interbloque del Frente de Todos en el Senado de la Nación, José Mayans, sostuvo que el acuerdo entre Patricia Bullrich y Javier Milei “no tiene ningún peso político” luego de la derrota electoral de la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio el domingo pasado y señaló que, en contrapartida, “todo esto acrecienta las chances de Sergio Massa” de ganar en el ballotage del 19 de noviembre próximo.

Al referirse al anuncio de Bullrich de apoyar la candidatura del libertario Milei en segunda vuelta, el legislador clorindense restó trascendencia al acuerdo, al afirmar que “este tipo de acuerdos no pesan, porque después de la derrota (Bullrich) ya no tiene ningún peso político, porque se demostró que su peso es muy limitado, porque obviamente tiene una decepción muy importante dentro de sus propias filas”.

Para el senador Mayans, el acuerdo entre Milei y Bullrich “le va a caer muy mal a la gente” y consideró que “este pacto va en contra” de la candidatura del referente libertario. “Este acuerdo está más en contra que a favor de la candidatura de Milei”, añadió.

“Hay una parte de la gente que le votó a Bullrich que está ya totalmente decepcionada de sus actuaciones, y es la propia gente la que sale ahora a decirle que prácticamente ni siquiera se preparó para postularse a la presidencia”, apuntó.

En este sentido, hizo notar que en las últimas horas “ya comenzaron a salir las críticas internas en JxC, donde hasta (Mauricio) Macri está siendo denunciado por la propia Elisa Carrió”.

Destacó que los efectos de este pacto político generan más chances para Massa en la segunda vuelta: “Con este hecho, las chances de Massa de ganar en noviembre aumentan, porque él sigue mostrando coherencia; con la propuesta de unidad nacional, abre el campo hacia todos, porque yo creo que eso requiere de un gran acuerdo nacional, no está diciendo cualquier cosa, porque hay temas que hay que resolver juntos a través de un intercambio constructivo”.

Con relación a las elecciones del 19 de noviembre, consideró que “lo importante es que la gente decida qué tipo de política pública quiere, porque lo de Milei es directamente inaplicable, o sea una Argentina sin coparticipación federal es inaplicable, sin 14 bis es inaplicable y sin la inversión pública es inaplicable, por lo que todo eso es la desintegración propia del Estado”.

Mayans consideró, además, que algunas de las propuestas de Milei, como la dolarización de la economía y de encarar reformas que van a llevar hasta 35 años concretarlas, “son una tomada de pelo a la gente. Entonces cada vez que dice algo resalta más sus incoherencias, porque este señor no puede salir a decir: ‘Yo rompo todo y ya está, y que lo arregle Mongo’”.

También aludió a encuestas que se conocieron horas después de las elecciones del domingo, “donde Massa está muy bien posicionado, donde tiene prácticamente el 44% de adhesión, contra un 34 o 36% de Milei”.

“El voto en blanco es lavarse

las manos, como Poncio Pilatos”

En otro tramo, el senador Mayans aludió a las recientes declaraciones del obispo de Formosa, monseñor José Vicente Conejero, que consideró una opción válida el voto en blanco en el balotaje en caso de que ambos candidatos no respondan a lo que pretende el electorado.

“Lo que dice el obispo es una opinión que no la comparto, no concuerdo, porque el voto en blanco es como Poncio Pilatos. Acá hay que tomar una decisión, por sí o por no. No podés lavarte las manos en esta ocasión votando en blanco, cuando está en juego el destino del país, y es un momento de decisión que se toma cada cuatro años. Por eso creo que el voto en blanco es Poncio Pilatos”, insistió.

Acerca de la postura de la UCR, que después del anuncio de Bullrich, que acompañará la candidatura de Milei de cara al ballotage del 19 de noviembre, se diferenció de la decisión de la titular del PRO y definió su neutralidad, Mayans lamentó la “falta de compromiso” del radicalismo.

“Creo que es una falta de compromiso con las políticas públicas que el país necesita, y no entiendo cómo gobernadores de la UCR, sabiendo que Milei propone coparticipación cero e inversión pública cero, no salen a decir que están en contra de eso”, manifestó, y añadió: “Deberían salir a decir eso a todo el pueblo argentino y no mirar para otro lado”.