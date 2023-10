La UCR Formosa anunció la decisión de no apoyar a ningún candidato en el balotaje

A través de un comunicado, la Unión Cívica Radical, Juventud Radical y UCR Diversidad Formosa se sumaron a la decisión adoptada por el partido a nivel nacional de no apoyar a ninguno de los candidatos que se presentará en balotaje del 19 de noviembre; además de explicar las razones y exhortar que los ciudadanos elijan lo que mejor refleje sus aspiraciones para la República también se llamó a “superar las divisiones” que han surgido en el espacio.

“En este momento histórico, 40 años después de la restauración de la democracia, se presenta la oportunidad de superar las divisiones que lamentablemente parecen estar en aumento, que han excedido en beneficio personal y político de ciertos sectores y actores”, comienza el comunicado.

Seguidamente expresan que el resultado de las urnas en manos de los ciudadanos argentinos constituye la piedra angular de la voluntad política y que “ningún líder mesiánico, partido político o dirigente es dueño de ese veredicto”.

En este sentido, informan que la Unión Cívica Radical, la Juventud Radical y UCR Diversidad de Formosa adhieren a la determinación del Comité Nacional, de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio y de los Bloques de Senadores y Diputados Nacionales, de no respaldar ninguna de las dos opciones políticas actuales “ya que no vislumbra en ellos la garantía de progreso para la República Argentina”.

“Desde nuestro criterio tanto Sergio Massa como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner comparten la responsabilidad por el estado actual del país: su empobrecimiento, la inflación, la corrupción y el deterioro en los aspectos sociales y económicos”, se indica al hacer referencia a lo que significa y representa el espacio de Unión por la Patria.

Por otro lado, “el extremismo demagógico representado por Javier Milei se distancia profundamente de la orientación de nuestros principios, su plataforma política y la violencia implícita en sus palabras, que perpetúan la discordia en lugar de fomentar la convivencia, se hallan en contraposición con los valores de la UCR”.

“Nos compete la responsabilidad de llevar a la Argentina por un sendero de progreso desde la posición que los ciudadanos nos han encomendado, planificando un nuevo radicalismo, fiel a sus raíces históricas, que congregue a las mayorías en defensa de los intereses nacionales y resucite lo mejor de nuestra tradición institucional”, insisten.

Finalmente, exhortaron a los ciudadanos a ejercer su voto con discernimiento y elegir lo que mejor refleje sus aspiraciones para la República confiando en que cada elector definirá su preferencia en el balotaje.