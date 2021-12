Mayans: «Estamos en un plan de diálogo con la oposición»

Compartir

El presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, anticipó que el Senado buscará aprobar 53 de los 116 decretos de necesidad y urgencia aprobados por el Poder Ejecutivo durante la última sesión del próximo jueves, que se realizará con la actual composición de la Cámara.

Mayans afirmó que se está en un «plan de diálogo» con la oposición, afirmó que el oficialismo «tiene los votos» para aprobar la totalidad de los decretos pero que «la oposición reclama participar» y que el Frente de Todos no tiene «problema» con eso porque los argentinos «tenemos que tomar una decisión para ver qué vamos a hacer con el país».

«Hablé con los bloques de la oposición y vamos a trabajar sobre 53 que son los de ASPO, DISPO y proyectos de producción y trabajo. Después queda la parte social, el sistema institucional, el bloque de economía que me pidieron seguir trabajando en el tema», declaró esta mañana el senador a Radio La Red.

El legislador por Formosa negó que a partir de los comicios de medio término, que dejaron al FdT con 35 de 41 senadores, el Senado esté «en contra» del Gobierno, pero sostuvo que a partir de la nueva composición «hay que ver los temas que se tratan y cómo se logra el consenso».

«Obviamente cambió la composición. Yo estuve conversando con los senadores de los distintos bloques y coincidimos en que el tema es llevar los temas al recinto y no trabajar con la falta de quórum, porque vamos a necesitar acordar políticas», subrayó.

Sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, señaló que para «todo lo que sea materia de justicia, tenemos que tener consenso con los distintos bloques», y recordó la iniciativa sobre la reforma del sistema judicial federal aprobada por el Senado pero cuyo tratamiento no avanzó en la Cámara baja.

Respecto a la situación interna del bloque oficialista que conduce, el senador reconoció que «hay reclamos de senadores de distintas provincias con respecto a la implementación de los programas del gobierno» y sostuvo que «hay que dialogar y ver cuáles con los temas», algunos, dijo, vinculados con la inversión pública.

