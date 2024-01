Menem afirmó que hay consenso para aprobar el proyecto de la ley «Bases»

El titular de la Cámara Baja indicó que el objetivo es sancionar la iniciativa antes del 25 de enero y sostuvo que, si es necesario, trabajarán los fines de semana. Asimismo, calificó como «acertadas» las advertencias de Caputo sobre la posibilidad de impulsar medidas más duras si no se apruebe la ley. «Combatir al capital me parece la estupidez más grande», dijo en referencia a la Marcha Peronista.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo que «hay un consenso generalizado» en la necesidad de aprobar la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», y no descartó la posibilidad de «acelerar» el debate para sancionar la iniciativa en el recinto antes del 25 de enero, al afirmar que «la idea es dictaminar y aprobar lo antes posible», luego de una semana en la cual comenzaron a discutirse los aspectos principales aspectos de esa norma en un plenario de comisiones del cuerpo, al cual asistieron funcionarios del Ejecutivo.

En declaraciones a Radio Mitre, Menem confirmó que el lunes próximo por la mañana se retomará el debate de la ley «Bases» con el testimonio de «algunas empresas, organizaciones y ONG o personas que quieran aportar algo, para hacer sugerencias, como dice el presidente (Javier Milei) para ver si hay alguna posibilidad de mejorar aún más el proyecto».

El presidente de la cámara baja hizo referencia a la continuidad de los plenarios informativos para seguir con el análisis de la ley enviada por el Poder Ejecutivo, con la presencia de entidades y organizaciones.Se trata de una demanda que los bloques opositores plantearon a lo largo del debate de esta semana, en la cual se dieron tres reuniones plenarias, en las que participaron ministros y funcionarios de diferentes áreas del Gobierno nacional.

El debate se concretó a lo largo de tres extensas jornadas, en el marco de las comisiones de Legislación General, a cargo del diputado de LLA, Gabriel Bornoroni; Asuntos Constitucionales, que preside el legislador libertadio Nicolás Mayoraz y de Presupuesto, encabezada por José Luis Espert (Avanza Libertad).

Tras esos plenarios, el oficialismo aceptó el jueves el planteo de los bloques opositores de invitar a entidades empresarias, cámaras y representantes de ONGs de la sociedad civil para que expongan sus dudas en torno a la ley a partir del lunes.

En medio de las disertaciones, los principales referentes de los bloques continuaron las negociaciones en torno a los puntos del proyecto que presentan cuestionamientos, sobre todo los referidos a retenciones a las exportaciones y a aquellos que puedan afectar a los jubilados.

La mayoría de los representantes de los bloques, entre ellos los de LLA y los de la oposición -excepto Unión por la Patria y la Izquierda- coincide en que “la semana próxima, entre miércoles y jueves, se estaría emitiendo el dictamen”.

En ese sentido, el titular de la Cámara baja sostuvo que tras las audiencias del lunes, «empezaremos a trabajar en el dictamen para llevar el proyecto al recinto lo antes posible».

«Tenemos una urgencia muy importante, ya lo dijo el Presidente porque ‘no hay plata’. El plan ideal es (aprobar la Ley) lo antes posible. Vamos a ver si llegamos antes de cualquier fecha. Se va a trabajar, se viene trabajando intensamente en enero, es algo inédito que la cámara esté abierta y trabajando ahora», aseveró Menem.

El dirigente riojano consideró que el oficialismo «tiene que acelerar» el debate, al afirmar que en las próximas horas «decidiremos el curso de acción, pero la idea es dictaminar lo antes posible y aprobar lo antes posible» el proyecto de ley «Bases»

«No importa que sea martes, miércoles o sábado. Si se puede el sábado, también lo vamos a hacer. Es algo que no está prohibido. Si se tiene que trabajar en esos días, desde la LLA no hay problema. Creo que desde los otros bloques tampoco», enfatizó Menem respecto a la posibilidad de sesionar durante los fines de semana para avanzar en el debate del proyecto de Ley.