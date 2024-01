Messi viaja al frío de Dallas para el segundo destino de la pretemporada de Inter Miami

El astro Lionel Messi disputa este lunes su segundo partido de pretemporada con Inter Miami en la fría ciudad de Dallas, estado de Texas, donde enfrentará a la franquicia local que participa de la Major League Soccer (MLS).

El encuentro con FC Dallas se llevará a cabo a las 20.00 (hora de Argentina) en el estadio Cotton Bowl, famoso por ser una de las sedes del Mundial 1994, y será transmitido a través de la página oficial de la MLS.

Messi jugará en la fría ciudad de Dallas, donde las temperaturas alcanzan valores bajo cero, apenas cuatro días después de haber estado en el cálido El Salvador para el inicio de la itinerante pretemporada.

El equipo dirigido por Gerardo Martino empató sin goles ante el seleccionado salvadoreño y arrastra una racha de nueve partidos sin conocer la victoria desde el año pasado.

El capitán del seleccionado nacional y flamante ganador del premio The Best de la FIFA jugó el primer tiempo y luego fue reemplazado.

El «Tata» volvió a convocar a las figuras del equipo, Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, para enfrentar al FC Dallas, que cuenta con los argentinos Facundo Quignón y Alan Velasco, quien se recupera de una grave lesión.

Con respecto a los que viajaron a El Salvador, Martino incluyó al argentino Nicolás Stefanelli, quien se suma a la presencia del joven Tomás Avilés y reemplazará a Facundo Farías, afectado nuevamente por la rotura de los ligamentos cruzados que lo mantendrá inactivo por más de seis meses.

El amistoso se llevará a cabo en el icónico Cotton Bowl de Dallas, donde el seleccionado argentino se enfrentó a Bulgaria poco después de la salida de Diego Armando Maradona del Mundial de Estados Unidos 1994 por doping. El estadio tiene capacidad para 92 mil espectadores y recibirá un partido de la franquicia local después de 15 años.

FC Dallas juega habitualmente en el estadio Toyota de Texas, donde River Plate se enfrentó el sábado por la noche a Pachuca en un amistoso de preparación.

Tras el encuentro con FC Dallas, Inter Miami regresará a los entrenamientos en Miami durante una semana antes de viajar a Arabia Saudita.

El 29 de enero, se enfrentarán a Al Hilal, actual líder de la liga saudí, y el 1 de febrero será el choque denominado «The Last Dance» contra Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo.