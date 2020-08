Micaela Breque, ex novia de Andrés Calamaro, anunció su casamiento con el pianista británico James Rhodes

Compartir

Linkedin Print

Se conocieron en el 2017 y desde entonces viven un amor puro y apasionado. Sin embargo, el comienzo de la relación entre Micaela Breque y James Rhodes no fue sencillo. Ella venía de terminar una relación muy mediática con Andrés Calamaro, por cuya ruptura El Salmón quedó conmovido. Incluso, hizo públicos sus intentos de intentar una reconciliación con la mujer con quien se había casado en Las Vegas. Pero fue en vano: Mica ya había conocido a Rhodes.

Ahora, tres años más tarde, la modelo argentina y el músico británico se preparan para dar el gran paso. Según anunciaron los protagonistas, cada uno en sus redes sociales, pronto se unirán legalmente. Aun no hay una fecha de referencia, pero aventuraron con que pasarán por el altar apenas la pandemia les dé un respiro. Es que quieren hacer una gran fiesta.

La primera en hacer el anuncio fue Breque. En cada una de sus palabras denotó emoción y felicidad por lo que vendrá. “¡Dije si! Y estoy en las nubes. Agradecida a la vida que me haya puesto a este hombre maravilloso en el camino. Y este momento, que es el fin de nada y el comienzo de todo. Allá vamos”, sentenció y le agregó a su frase un emoji de un anillo de casados

Rhodes también dijo lo suyo al respecto: “Qué increíble, con todos los altibajos de la vida, tener la suerte de no solo enamorarse de un país, sino también, de enamorarse de una chica, visitar un lugar mágico que es Pucela y que ella diga ‘Si’, a la pregunta más importante”, resaltó luego del pedido formal que le hizo el 2 domingo, mientras estaban descansando en la ciudad de Valladolid, España.

Personas allegadas a la pareja sostienen que el instante en el que se llevó a cabo el ritual fue “mágico”. Se vivió un momento emocionante hasta las lágrimas. Al parecer, James ingresó a la habitación, se arrodillo, y allí soltó una a una las palabras que se transformaron en una de las frases más románticas que seguramente Breque escuchó en su vida. Luego de eso, vino el abrazo y la aceptación de Miqui.

El anuncio fue recibido con gran alegría en Inglaterra -Rhodes nació en el norte de Londres- y también en España, país en el que residen. Micaela estaba viviendo en Madrid con Calamaro cuando se separó, pero no regresó a Buenos Aires. Prefirió quedarse en España por motivos laborales. A los pocos meses conoció a James a través de las redes sociales. El amor hizo que él armara las valijas, dejara Gran Bretaña para instalarse en la capital ibérica. Es por esto que suele tener palabras de gratitud para el país que lo cobijó.

A sus 45 años, Rhodes es de uno de los pianistas más renombrados a nivel mundial. Se define como “feminista, ateo y socialista pragmático”. Estuvo casado dos veces y tiene un hijo.

Es el autor del libro Instrumental. Lo publicó en el 2014 luego de la demanda que le inició la madre de su hijo para que no lo publicara. En su alegato, sostuvo que era perjudicial para su niño leer ese ejemplar sobre su padre. Ocurre que en la publicación Rhodes narra los abusos reiterados que sufrió por parte de un profesor del colegio al que asistía. Lo vivido, lo llevó a refugiarse en el piano.

“Es algo que tengo presente, sobre todo porque mi hijo alcanzó la edad en la que fui violado. Ahí todo explota. No he perdonado a mí abusador, porque él me llevo a quirófano, al psiquiátrico, al borde del suicidio”, contó el músico el día que presentó el material. Se convirtió entonces en un referente sobre el abuso infantil, colabrorando en varios programas referidos a esta problemática.