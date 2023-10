«Mientras siga siendo favorito, no voy a parar», aseguró el serbio Novak Djokovic

Novak Djokovic aseguró que mantiene alta la ambición de «ser el número 1» y, en vísperas de comenzar su participación en el Masters 1000 de París, el último del año, aseguró que «mientras siga siendo favorito» no tiene intención de dejar el tenis.

«Hay quien piensa que es mejor dejar el tenis cuando estas en tu apogeo, otros que no puedo ganar contra los que llegan nuevos, que hay que dejar vía libre a los jóvenes. Pero mientras siga siendo favorito en los Grand Slam y que pueda ganar más torneos no me voy a ir», señaló el serbio en conferencia de prensa.

Reiteró que centrará su carrera en los Grand Slam, donde ya es el jugador con más triunfos tras haber ganado esta temporada tres de los cuatro, pero indicó que tiene «otros grandes objetivos» entre los que citó los Juegos Olímpicos del año próximo.

«Quiero ganar otro Grand Slam, quiero acabar número 1 (…) voy a elegir los torneos que puedo disputar y si lo disputo es para ganarlo», aseguró.

Djokovic no entró en el debate sobre si es mejor jugador de todos los tiempos, pero agradeció que el español Rafael Nadal le designara como tal: «Estay orgulloso de que mi mayor rival diga eso».

El serbio apoyó a los tenistas que se están quejando por los constantes cambios de pelotas entre torneos y se mostró confiando en que se tomarán decisiones para solucionarlo.

Histórica: Haddad

Maia ganó el WTA Elite

Trophy en singles y dobles

¡Cierre de año perfecto! La brasileña Beatriz Haddad Maia (19ª del ranking WTA) derrotó en la final a la china Zheng Qinwen (18ª) por 7-6 (11) y 7-6 (4) y se consagró campeona en el WTA Elite Trophy 2023.

Haddad Maia tuvo un paso fantástico por el certamen ya que ganó sus cuatro partidos y sin ceder sets. En la fase de grupos se cargó a la estadounidense Madison Keys (11ª) y a la francesa Caroline Garcia (20ª). En semifinales hizo lo propio ante la rusa Daria Kasatkina (17ª) y en la final superó a Qinwen, mencionada anteriormente.

Por ser campeona invicta, la brasileña sumó 645 puntos que le valieron ascender ocho puestos en el ranking. Finalizó su temporada en el puesto N°11, muy cerca de regresar al Top 10.

La jugadora de 27 años, oriunda de San Pablo, ganó su tercer título WTA, tras los obtenidos en Nottingham y Birmingham la temporada pasada.

Pero no se quedó solo con su título en singles ya que unas horas más tarde entró a jugar junto a su compañera Veronika Kudermetova y se consagraron campeonas en dobles. De esta manera, Haddad Maia se convirtió en la primera tenista en obtener el trofeo en ambas disciplinas.

Broche de oro para una temporada histórica: primera brasileña en ganar el WTA Elite Trophy; primera mujer brasileña en llegar a semifinales de Roland Garros desde 1966 y a octavos de final en Wimbledon desde 1976.